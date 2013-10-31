独家:中国工行持股的南非标准银行出售亚洲贷款资产--消息

路透香港/约翰内斯堡10月30日 -根据两位熟知情况的消息人士，南非标准银行(SBKJ.J)已经同意将价值约10亿美元的亚洲贷款资产组合出售给法国巴黎银行BNPP.SA及其他业者。

据消息人士，这家南非银行一直在考虑出售这些贷款，包括对蒙古、印尼及其他国家的矿业项目提供的融资支持。因消息尚未公开，上述人士拒绝具名。

其中一位消息人士称，法国巴黎银行已同意购买价值约3.5亿美元的蒙古项目贷款，以及在亚洲的其他部分贷款。

消息人士称，法巴银行同意基本按照面值购买这些贷款。

标准银行一位发言人拒绝发表评论，目前还无法立刻联系上法国巴黎银行人士进行置评。

其他潜在买家的身份目前还不清楚。

标准银行一直在亚洲从事贷款业务，根据汤森路透数据，业务涉及印尼PT Tower Bersama(TBIG.JK)和在香港上市的蒙古焦煤(0975.HK)等企业。

中国工商银行(601398.SS)持有标准银行约20%的股权，后者一直在剥离非洲以外的业务，旨在专注于快速增长的非洲撒哈拉以南地区市场。

消息人士7月告诉路透，标准银行正就以逾5亿美元出售其在伦敦的市场业务给中国工商银行进行磋商。这些市场业务包括大宗商品、外汇和利率交易。

去年标准银行完成了将其80%的阿根廷业务出售给中国工商银行的交易。该银行还出售了在土耳其和俄罗斯的业务。(完)

(编译 王兴亚/于春红; 审校 张荻)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。