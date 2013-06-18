独家：欧盟将无条件批准ICE收购NYSE--消息（更新版）

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
(新增细节)
路透布鲁塞尔6月17日 - 消息人士周一表示，欧盟反垄断机构将无条件批准洲际交易所(ICE)以82亿美元收购纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext)NYX.N。该交易将增强ICE在利润丰厚的衍生品交易领域的实力。
是次收购将令ICE(ICE.N)获得欧洲第二大衍生品市场--伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)的控制权，并助其与美国的芝加哥商业交易所(CME)集团展开竞争。今年将分阶段实施的欧盟衍生品新规将会大幅提高店头交易(OTC)合约的结算需求。
该交易还将增强ICE利率期货业务的力量。合并后的ICE-NYSE Euronext将成为全球第三大交易所集团，位列香港交易所(0388.HK)和CME集团之后。
两位熟悉情况的消息人士周一称，自5月中以来一直在评估该交易的欧盟执委会将会最终放行，而不会向ICE提出任何条件，因为执委会并未发现任何妨碍竞争的因素。
一名消息人士指出，该执委会的关注重点放在软性商品衍生产品上，例如咖啡、可可和糖，并认为ICE和NYSE Euronext的业务分别涉及两种不同类型的资产，因此在合并后不会削弱竞争。
监管机构还审视了美国金融衍生品，NYSE提供美国股指期权产品，而ICE业务则涉及美国股指期货。
“两家公司并非直接竞争者，所以不存在竞争方面的担忧，”该消息人士说。
NYSE Liffe的软性商品市场交易商与经纪商曾表示，其担心该并购可能导致交易费用上升，令ICE在全球可可、咖啡和糖衍生品市场拥有近乎垄断的地位。
欧盟执委会将在6月24日之前就上述交易正式作出决定。执委会竞争政策事物发言人Antoine Colombani不愿置评。
ICE和NYSE Euronext均拒绝发表评论。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
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