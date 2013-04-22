独家：伯南克因日程冲突将缺席杰克森霍尔会议

路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克将缺席今年的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)货币政策讨论会，因日程安排有冲突。这是他自2006年就职联储主席以来首次缺席这一重要盛事。