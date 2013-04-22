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国际财经 | 2013年 4月 22日 星期一 09:47 BJT

独家：伯南克因日程冲突将缺席杰克森霍尔会议

路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克将缺席今年的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)货币政策讨论会，因日程安排有冲突。这是他自2006年就职联储主席以来首次缺席这一重要盛事。

伯南克缺席这次会议，也将是25年来历任美联储主席中首见。

美联储发言人答覆路透提问称，伯南克目前没有计划出席这次会议，因个人日程安排存在冲突。

伯南克与前任主席格林斯潘常利用这个会议预告美联储的重要行动。例如，伯南克在去年8月杰克森霍尔会议上暗示将推出第三轮量化宽松政策。

外界原本认为，今年会议是伯南克暗示若经济持续复苏美联储可能减少购债的绝好机会。(完)

(编译 程琳; 审校 张明钧)

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