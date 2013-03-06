独家：印度或很快允许额外出口500万吨小麦--政府消息人士

路透新德里3月5日 - 两名政府消息人士周二表示，全球第二大小麦产国--印度可能很快会允许额外出口500万吨小麦，以试图大幅削减政府库存。

此举意味着印度的小麦出口量将相当于美国的三分之一，势必会进一步压低已经触及八个月低位的全球小麦价格。

政府已在2012年批准了450万吨的小麦出口，额外的500万吨将令出口总量达到950万吨。

一名直接参与决策过程的消息人士表示，“内阁料在本周或是下周批准500万吨的小麦出口。”

另一名消息人士透露，与其他部门就食品部额外出口提议的磋商基本结束，目前只待内阁批准。(完)

(编译 王翔琼; 审校 丁琦)

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