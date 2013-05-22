独家：英特尔新执行长推重整计划

路透旧金山5月21日 - 英特尔(INTC.O)新执行长克兰尼克(Brian Krzanich)推出了全面重整计划，并创造一个新部门，旨在重新取回该公司在行动和半导体创新方面的领先地位。

一位不愿具名的知情消息人士表示，在克兰尼克上任数日后在内部公布的重整计划，将英特尔多数主要产品事业群直接置于其监督下，并将不断扩张的全球生产业务交由新总裁Renee James管理。

重整的细节大纲周一透过内部备忘发送给员工。公司消息人士向路透描述了相关内容，而重整细节周二也获得公司发言人士Chuck Mulloy的确认。相关调整立即生效。

克兰尼克上周正式接任执行长职务，并表示在其带领下，英特尔将更快回应客户需求，并更加专注在快速成长的智慧型手机和平板电脑市场。英特尔在这些市场落后于对手。

英特尔的主要产品事业群--包括个人电脑客户事业群、行动通讯和数据中心部门等，先前由英特尔架构(Intel Architecture)事业群主管Dadi Perlmutter管辖，现在则直接由克兰尼克监督。

先前担任软体部门主管的James，现在也将管理该公司日渐扩张的全球制造业务，同时领导企业策略和规划部门。原本软体部门主管的职务，则由Doug Fisher接任。

Mike Bell将领导英特尔新成立的“新设备”事业群。Mulloy指出，该事业群将专注于新兴产品趋势。

先前和Bell共同管理行动通讯事业群的Herman Eul，将全面负责管理该部门。(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

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