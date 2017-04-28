独家：特朗普称巴黎气候协议对美国不公 两周内将宣布决定

路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。

特朗普曾在选战期间承诺，上任百日内就将宣布美国退出巴黎协议。特朗普打算推翻奥巴马政府的环保政策，认为这阻碍了经济，退出巴黎协议是计划的内容之一。

此后他又表示，如果协议条款能变得对美国有利，他也不反对留在协议内。不少美国大公司以及数位共和党议员也劝特朗普不要退出，以此保护美国在海外的产业利益。

特朗普将在周六迎来上任百日，他接受路透采访时称，将在“大约两周内”宣布决定。他抱怨中国、印度、俄罗斯等国对帮助贫困国家应对气候变化的绿色气候基金(Green Climate Fund)出资太少。

“这样不公平，因为他们几乎什么钱都没出，而我们却在大量给钱，”特朗普说。

在被要求暗示一下他的决定可能会是什么时，他说：“我可以这么说，我们希望被公平对待。”

一位政府消息人士早些时候对路透称，特朗普政府官员可能会在5月开会，以决定是否让美国继续参加该气候协定，他们周四已在白宫开过初步会议。

该消息人士称，包括国务卿蒂勒森、能源部长培瑞(Rick Perry)和国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)在内的顾问团队，正赶在5月26日七国集团(G7)峰会前作出决定。

**内阁存在分歧**

一位非政府消息人士称，蒂勒森和培瑞曾表示，美国应当留在该协定中。麦克马斯特也持相同的观点。蒂勒森曾是埃克森美孚(XOM.N)的执行长。

该协定的反对者包括环境保护局局长、前奥克拉荷马州总检察长普鲁伊特(Scott Pruitt)及白宫首席策略师班农(Steve Bannon)。

将近200个国家签订了巴黎协议，藉由减少碳排放限制气候变化，并投资乾净能源。

BP Plc (BP.L)与微软(MSFT.O)等许多企业已呼吁美国不要退出协议，以保护其竞争力。

由九名共和党议员组成的小组周四呼吁特朗普坚守协议，但调整对温室气体减排的承诺。

来自产油的北达科他州的众议员Kevin Cramer与其他八名共和党同僚发信给特朗普，敦促他利用美国“在巴黎谈判桌的地位保卫并提升我们的商业利益，包括我们的制造业与化石燃料业。”

Cramer发出的信件中表示，如果美国要继续留在这项2015年的协议中，华府应该提出“不会伤害我们经济”的新的减排承诺。Cramer曾于2016年特朗普竞选总统期间担任其能源与气候顾问。

前任美国总统奥巴马已承诺至2025年，美国温室气体排放将比2005年的水平降低26-28%。多数科学家表示，全球都要抑制温室气体排放，以限制海平面上升、致命热浪及强烈暴风雨与乾旱等气候变化的效应。

这些共和党议员也表示，华府应继续维持在绿色气候基金(Green Climate Fund)的地位，但不必再转帐注资。奥巴马2014年承诺为基金提供30亿美元资金，总共已经拨付10亿美元，其中有5亿美元是在卸任前几天完成拨付。(完)