专访：旧金山联储总裁希望将利率承诺与经济目标挂钩

路透旧金山10月10日电---旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三成为第三名呼吁将加息时机与明确的经济目标挂钩的联储决策者.

威廉姆斯在接受路透采访时表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)应考虑将利率保持在低位,直至失业率降到"略低於"7%.他并补充道,在看到有必要重新考虑美联储的零利率政策之前,可容忍通胀率升至2.5%.

"尝试通过设定门槛来解释我们的政策是非常合适的,"威廉姆斯在办公室表示.

威廉姆斯一直建议让美联储政策决议变得更加清晰明了,不过这还是他首次提出自己对扭转货币政策的恰当标志的观点.

美联储上月推出新一轮货币激励政策,每个月购买400亿美元新抵押贷款支持债券.联储承诺将持续买进,若劳动力市场没有明显改善,还会采取更多行动.

随着美联储推出最近的量化宽松政策,在未知的领域越走越远,有关其怎样以及何时能脱身的问题越来越紧迫.

通过为调整货币政策设定具体门槛,威廉姆斯等联储官员希望能给出更清晰的政策路线.

在威廉姆斯看来,维持低利率直到失业率降至5.5%,会存在使经济过热的风险.

"假定通胀率在2%左右,在失业率远未达到5.5%时就升息似乎是合理的,"威廉姆斯称.

不过他表示,放任通胀率升至3%就可能过头了.

他表示,"只要通胀率保持在距2%目标0.5个百分点的范围以内,我认为就可以朝着把失业率降到比"埃文斯提出的7%还低的水平努力.埃文斯是芝加哥联储总裁.

其并称,美联储决策者从去年开始就在讨论这种计划,而且讨论还在继续."我认为这个问题并不需要立即采取行动."

威廉姆斯也支持美联储采行综合经济预估来帮助公众更好地理解其思想.(完)

--编译 王翔琼/王丽鑫/程琳;审校 程琳/王丽鑫

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