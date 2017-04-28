独家：特朗普称：“如果政府停摆，也只能接受”

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。
“我们等着看情势变化。如果政府停摆，那也就是这样了，”特朗普在专访中告诉路透，还表示如果最后导致联邦政府资金不足，应该怪罪民主党。
美国国会要在周六0401 GMT之前通过一项法案为政府提供资金，否则政府将停摆，数以十万计的联邦政府职员将被临时解雇。
共和党人周三提出了一项议案，让政府按当前的支出水平再多维持一周，从而为他们争取更多时间，与民主党人就本财年剩余时间内的支出计划完成谈判；本财年截至9月30日。
特朗普表示，政府停摆会是一件“很负面的事情”，但如果停摆是必要的，特朗普政府已经做好准备。
在涉及广泛议题的采访中，他为周三公布的只有一页纸的税改计划辩护。有人批评说他的计划会增加美国赤字，对此他说更好的贸易协定和经济增长将抵消这些成本。
“我们将达成的贸易协定，将会弥补大量的赤字。我们将磋商的贸易协定，将比原来的贸易协定好得多，”特朗普说。
特朗普还表示，向美国自治领地波多黎各提供债务救助是不公平的，因为那样做对美国各州的民众不公平。
作为预算谈判的一部分，民主党人呼吁向波多黎各提供资金支持，但许多共和党人反对这一想法。(完)
(编译 王琛/张涛；审校 蔡美珍/艾茂林)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。