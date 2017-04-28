独家：特朗普称：“如果政府停摆，也只能接受”

路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。

“我们等着看情势变化。如果政府停摆，那也就是这样了，”特朗普在专访中告诉路透，还表示如果最后导致联邦政府资金不足，应该怪罪民主党。

美国国会要在周六0401 GMT之前通过一项法案为政府提供资金，否则政府将停摆，数以十万计的联邦政府职员将被临时解雇。

共和党人周三提出了一项议案，让政府按当前的支出水平再多维持一周，从而为他们争取更多时间，与民主党人就本财年剩余时间内的支出计划完成谈判；本财年截至9月30日。

特朗普表示，政府停摆会是一件“很负面的事情”，但如果停摆是必要的，特朗普政府已经做好准备。

在涉及广泛议题的采访中，他为周三公布的只有一页纸的税改计划辩护。有人批评说他的计划会增加美国赤字，对此他说更好的贸易协定和经济增长将抵消这些成本。

“我们将达成的贸易协定，将会弥补大量的赤字。我们将磋商的贸易协定，将比原来的贸易协定好得多，”特朗普说。

特朗普还表示，向美国自治领地波多黎各提供债务救助是不公平的，因为那样做对美国各州的民众不公平。

作为预算谈判的一部分，民主党人呼吁向波多黎各提供资金支持，但许多共和党人反对这一想法。(完)