独家：特朗普抱怨沙特没有向美国支付该付的保护费

路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。

特朗普在接受路透专访时证实，美国政府正在讨论可能于5月下半月出访沙特及以色列。特朗普即将以总统身份首度出访海外，将参加5月25日在布鲁塞尔举行的北大西洋公约组织(NATO)峰会，并可能会增加其他行程。

“坦白说，沙特没有公平地对待我们，因为我们为了保护沙特正损失一笔巨款，”他说。

特朗普对沙特的批评，与他在2016年竞选总统时的说辞如出一辙；他当时抨击沙特对于美方所提供的安全保护伞，没有支付该付的费用。

“没人会惹沙特，因为有我们在看着他们，”特朗普一年前在威斯康辛参加竞选活动时表示。“他们没有付给我们该付的费用。我们快赔得精光了。”

沙特阿拉伯副王储萨勒曼上月会见了特朗普，沙特一位高级顾问盛赞该场会议对两国关系有“历史转折点”意义。对话似乎涉及许多问题，包括他们一致认为，伊朗对本地区安全构成威胁。

地区分析师称，沙特及海湾地区其他盟友认为，特朗普是一位作风强硬的总统，将支持华府作为他们主要战略伙伴的作用，并抑制沙特对手伊朗在本地区的威胁；该地区对美国安全和能源利益至关重要。

以色列总理内塔尼亚胡2月对美国进行了访问，特朗普前往以色列将是进行回访。巴勒斯坦总统阿巴斯将于下周三在华盛顿会晤特朗普。

特朗普对以色列的立场基调较其前任奥巴马更积极，巴勒斯坦人因而担心，他们的领导人可能不会受到平等对待。

特朗普已要求以色列在建设犹太人定居点方面设立限制，这些屯垦区是巴勒斯坦人希望建国的所在地。特朗普还承诺达成前几任美国总统都没能达到的中东和平协议。但他没有提供新的外交解决手段。

“我希望与以色列和巴勒斯坦实现和平，”他称。“以色列与巴勒斯坦没理由不实现和平--没有任何理由。”(完)