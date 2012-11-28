独家：有投行接触索尼助其出售电池业务--消息

路透东京11月28日电---银行业消息人士称,已有至少三家投资银行接触日本索尼(6758.T)助其出售电池业务.这家境况不佳的日本公司正在寻求剥离非核心资产,并将焦点放在重振消费类电子品之上.

该项业务的雇员数为2,700人,去年的收入达到17.4亿美元.三位参与初步谈判的消息人士对路透表示,出售此项业务将帮助索尼在业务重组的过程中削减成本和积累现金.

七八十年代曾在电子产品创新上风光无限的索尼,遭遇到了激烈的竞争下对其电视需求低迷的局面.其电视业务出现巨亏.索尼的市值已跌至100亿美元以下,上周评级机构惠誉将其公司债评级下调至"垃圾"级-此举可能会推高融资成本,并令资产出售更具吸引力.

索尼CEO平井一夫曾许诺,将在游戏、数字影像和移动设备领域重塑索尼,并将积极孕育医疗设备等新业务.他正推动裁员10,000人,关闭工厂设备和出售资产.

一位消息人士称,Sony Energy Devices Corp的潜在买家可能包括台湾鸿海精密(2317.TW)和中国汽车制造商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ).台湾鸿海同时也在洽购夏普(6753.T)股份.

上述要求匿名的消息人士称,尽管日圆汇价坚挺,但购买意愿可能主要来自於外国企业.

不过以往日本政府通常会推动本土企业间的联合,以将技术保留着国内,因此向海外企业出售该项业务可能不会进展太顺利.Panasonic Corp (6752.T)、日本电气(NEC)(6701.T)、日立制作所(6501.T)也都生产锂电池,只不过是使用的技术各异.

索尼拒绝就此置评.其新闻发言人George Boyd说:"在4月的公司战略声明中,(平井一夫)曾表示我们将在车用电池和电池存储领域寻求合作机会."(完)

--编译 王洋;审校 张明钧

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