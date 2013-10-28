独家：伊朗石油出口锐减 接近数十年来低点

* 亚洲买家因供应充裕，冷落伊朗折价石油

* 10月出口预计较上年同期锐减30%至每日71.9万桶

* 9月装船量预估为每日96.68万桶，较上年同期减少20%

路透东京/新加坡10月25日 -追踪油轮装运的消息人士指出，伊朗10月石油销量将降至数月来的低点，表明尽管伊朗明显有意就核项目达成妥协，但其石油收入却未因此增加。

伊朗正试图与其主要来自亚洲的石油买家接触，开始收复其流失给伊拉克和沙特阿拉伯的市场份额。自从美国和欧盟在去年对伊朗实施数十年来最严厉的制裁后，伊朗已损失大量市场份额。

但买家对伊朗提供折价的石油一直兴趣缺缺。由于西方国家的进口需求减缓导致俄罗斯、西非和拉丁美洲对亚洲的供应增加，而且其他中东产油国降价以留住客户，亚洲市场供应充足。

伊朗几个大客户--中国、印度、日本和韩国--维持低水准的伊朗石油进口，有利其向美国取得制裁豁免权。美国对于积极减少自伊朗购买石油的国家，给予六个月的制裁豁免。

如果伊朗的石油出口开始回升，还不清楚美国将如何因应；但由于美国官员已表示，尽管两国关系融冰，减轻制裁还需要时间，因此进口国不太可能冒险增加进口伊朗石油。

“除非有明显的迹象(说明紧张关系缓解)，我认为在进口方面不会有太大的改变，”中国熟知情况的产业消息人士表示。“只要美国的制裁豁免还在，没有人会采取大动作。”

美国和欧盟的制裁旨在终结伊朗的核计划，该制裁已造成伊朗的石油出口较2012年前的水准减少一半，每月收入减少数十亿美元。

据追踪伊朗油轮装载计划的消息人士称，不包括凝析油，伊朗10月原油每日出口量料较上年同期下降近30%，至71.9万桶。

据该消息人士，9月装载量估计为每日96.68万桶。

**出口大减**

这意味着日出口量大跌至接近4月触及的63.6万桶水准，为数十年来最小规模的每日平均出口量。

该细节是基于10月初步装载计划而得，根据油轮的日程，最终实际进口数据可能有所不同。

10月出口大减将由伊朗石油最大的消费国--中国所引领，中国每日进口伊朗原油规模料减少至18.84万桶，不到1月到9月间平均水平的一半。

中国进口伊朗原油的峰值在2011年的每日55.52万桶，随后2012年国际社会对伊朗开始实施更为严格的制裁措施。

消息人士称，中国9月可能每日启运了31.106万桶伊朗原油，接近一年前的一半，其中的大部分船货将于本月抵达。

中国1-9月日进口量较上年同期高约1.4%，但该国可能削减部分需求，因为中国石化(0386.HK)(600028.SS)两家炼厂将在第四季度进行维护。

消息人士称，印度10月进口将较上年同期削减36%，至每日15.35万桶。这个伊朗石油第二大消费国在1-8月期间已削减了44%的伊朗原油进口，至每日18.12万桶。

消息人士表示，印度可能已经在9月每日装载22.75万桶伊朗原油，定于10月抵达。(完)

(编译 侯向明； 审校 张涛)

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