独家：伊朗12月原油出口意外增多 创下欧盟制裁以来最高

路透日内瓦/迪拜1月30日 - 分析师及船运行业消息人士称,伊朗12月原油出口达到去年7月欧盟制裁令生效以来的最高水平,因中国需求旺盛,且油轮数量扩增帮助伊朗绕开了制裁.

根据两名业内消息人士提供的数据,以及路透根据国别船运海关数据计算出的结果,伊朗12月出口增至日均140万桶左右,其他消息人士和行业顾问确认了这个数据.

受西方制裁影响,伊朗2012年石油出口从2011年底日均220万桶的水平下降一半,由此损失的收入达数十亿计美元,伊朗货币也大幅贬值.

但石油进口大国中国与印度、日本等国家需求保持强劲,再加上购置新油轮,使伊朗去年年底原油出口意外增多.

咨询公司FGE的油市分析师Salar Moradi估计,12月伊朗原油出口量日均超过140万桶,今年第一季预计还将保持在日均110万-130万桶之间.

"他们(伊朗)从中国购置了几艘油轮,增强了运输能力...这给伊朗减轻了一些压力也便利了油轮运输,我们预计对中国的出口还会增多."他本周对路透称.

另一位业内消息人士称,12月出口增至日均近140万桶,是因为传统买家找到了获得船运保险的新途径.

但他预计1月出口会略降至日均130万桶左右.

**中国需求浓厚**

中国数据显示,该国12月从伊朗进口原油数量为日均59.34万桶,为2012年日均进口量第二高,中国官员称,这是因为船货迟运现象减少.

印度12月从伊朗进口原油数量较11月增加29%,至27.5万桶/日左右.

追踪伊朗油轮变得原来越困难,因为船运公司为隐藏油轮行踪会关闭卫星信号,躲避西方政府追踪.

对伊朗月度原油出口数据的预估会有很大分歧,常常进行修正.(完)

(编译 程琳; 审校 杜明霞)

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