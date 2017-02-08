独家：意大利允许菲亚特克莱斯勒柴油车排放调查中略过关键测试

路透巴黎/米兰2月7日 - 根据意大利交通部自身的报告，在德国大众汽车爆出排放丑闻之后，意大利针对菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)的主要排放作弊调查中，允许略过对非法引擎软件的多项关键测试。

这份报告在去年10月被提交给欧洲议会的一个委员会，但从未正式公布，环保团体将拿这份报告向欧洲议会成员施压，促使他们在周四投票支持欧盟更加严格地监督各国当局对车辆的测试。

“我们必不可免地要打破各国检测机构与国内汽车制造商之间的密切关系，”总部位于布鲁塞尔的行动团体Transport & Environment的汽车排放专家Julia Poliscanova表示，“这是‘柴油门’的核心问题。”

意大利的这份报告可能引发对菲亚特克莱斯勒的质疑。该公司因涉嫌在排放问题上做手脚而面临美国的刑事调查，德国也指控其与大众汽车一样，使用“作弊装置(defeat device)”试图在氮氧化物测试中蒙混过关。

继大众与雷诺汽车之后，菲亚特克莱斯勒周一成为第三家因排放丑闻被移送法国检方的车厂。菲亚特克莱斯勒一名发言人再次否认该公司违反任何法律，但不愿进一步评论。

这份在意大利部分反对党政治人物间流传、也被路透所看到的交通部报告中，包括了宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)、福特汽车(Ford)(F.N)、奔驰(Mercedes-Benz)、大众与通用汽车(General Motors)(GM.N)所生产八款柴油车的完整数据。

但菲亚特克莱斯勒同样接受调查的七个车款中，有三款少了道路测试阶段与修订版欧盟标准“NEDC”实验室测试的结果。这三款分别为2.0排量Jeep Cherokee、1.6排量Alfa Romeo Giulietta以及1.3排量Lancia Ypsilon。

菲亚特克莱斯勒的七款车型，也都缺少经调整的欧盟实验室标准“Artemis”的测试数据，这项测试旨在反映城市地区的驾驶状态。被省略的三项测试主要是用于协助揭露作弊装置。

对于缺少菲亚特克莱斯勒车款的测试结果，文件中并未给出解释。

不过交通部发言人Luisa Gabbi对路透表示，已拟定“新的最终版本”，在进一步测试后纳入菲亚特克莱斯勒车款的更多数据，并将于未来几周公布。(完)