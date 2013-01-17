独家：意大利着眼重返超长期公债市场--官员

路透米兰1月16日 - 意大利债务管理办公室(Debt Management Office)主管Maria Cannata周三对路透表示,继本周成功出售15年期新债后,今年或将发行三年多来首只30年期指标公债.

欧元区债务危机最严峻时期意大利公债收益率(殖利率)和借款成本全线攀升,有2万亿欧元公债有待再融资的意大利政府不得不放弃标售长期债券.

这反过来缩短了其大规模债务的平均年限,这一趋势是现在意大利财政部寻求通过重返超长期区域而逆转的.自欧洲央行9月誓言在欧元区成员国请求援助时会购买其公债以来,意大利收益率大幅下滑.

"15年券成功标售后,我们计划在市场时机恰当时发行一笔新的30年期公债,"Maria Cannata告诉路透.

她没有给出具体时间框架.意大利政府上次发行30年券是在2009年9月.

周二,意大利售出两年多来首笔15年指标债,融资60亿欧元,年初以来融资总量已近今年融资需求的10%.

意大利新售15年期债券收益率为4.8%,远低于去年7月的7.1%.德国同种产品收益率在2%左右.

意大利今年以来两次标售已共融资340亿欧元.意大利今年预计需要举债4,200亿欧元.(完)

(编译 石冠兰; 审校 田建华)

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