独家：意大利将推迟一年实现预算平衡--文件草案

路透罗马4月17日电---根据一份文件草案,意大利实现预算平衡的时间将比原计划的2013年推迟一年,因经济前景趋弱.这份文件草案正待周三获得内阁的批准.

路透取得的这份名为经济与财政的文件草案调高了政府2012-2014年预算赤字预估,同时调降今年经济成长前景.

意大利的预算赤字与产出之比在欧元区国家中已属很低,许多经济学家认为,比起财政目标的延误,经济成长积弱更令人担忧.

在贝卢斯科尼担任总理期间,意大利於去年夏天向欧洲夥伴国承诺,将在2013年实现预算平衡,较先前目标规定的2014年有所提前.当时意大利公债收益率飙升,政府试图以此安抚市场.

现在,以蒙蒂为首的新政府打算恢复原先为2014年的目标,因政府为加速减赤而通过一系列撙节措施,拖累经济陷入大幅萎缩.

这份草案将2012年预算赤字目标略微上调至相当於国内生产总值(GDP)的1.7%,原为1.6%;同时2013年目标也从0.1%上调至0.5%.

而接近预算平衡的0.1%目标,则要留待2014年完成.

根据该文件,意大利经济今年料萎缩1.2%,而蒙蒂政府在去年12月时的预估仅萎缩0.4%.

周二稍早国际货币基金组织(IMF)发布预估称,意大利在2017年之前恐怕难以实现预算平衡.

意大利央行副总裁Fabrizio Saccomanni周二表示,若意大利能在2013年让赤字与GDP之比低於1%,将是一个"极棒的结果".

该份文件草案预计意大利今年公共债务与GDP之比将从2011年的120.1%上升至123.4%,在2013年有望回落至121.6%.(完)

--编译 郑茵;审校 张明钧

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