独家：意大利将推迟一年实现预算平衡--文件草案

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透罗马4月17日电---根据一份文件草案,意大利实现预算平衡的时间将比原计划的2013年推迟一年,因经济前景趋弱.这份文件草案正待周三获得内阁的批准.
路透取得的这份名为经济与财政的文件草案调高了政府2012-2014年预算赤字预估,同时调降今年经济成长前景.
意大利的预算赤字与产出之比在欧元区国家中已属很低,许多经济学家认为,比起财政目标的延误,经济成长积弱更令人担忧.
在贝卢斯科尼担任总理期间,意大利於去年夏天向欧洲夥伴国承诺,将在2013年实现预算平衡,较先前目标规定的2014年有所提前.当时意大利公债收益率飙升,政府试图以此安抚市场.
现在,以蒙蒂为首的新政府打算恢复原先为2014年的目标,因政府为加速减赤而通过一系列撙节措施,拖累经济陷入大幅萎缩.
这份草案将2012年预算赤字目标略微上调至相当於国内生产总值(GDP)的1.7%,原为1.6%;同时2013年目标也从0.1%上调至0.5%.
而接近预算平衡的0.1%目标,则要留待2014年完成.
根据该文件,意大利经济今年料萎缩1.2%,而蒙蒂政府在去年12月时的预估仅萎缩0.4%.
周二稍早国际货币基金组织(IMF)发布预估称,意大利在2017年之前恐怕难以实现预算平衡.
意大利央行副总裁Fabrizio Saccomanni周二表示,若意大利能在2013年让赤字与GDP之比低於1%,将是一个"极棒的结果".
该份文件草案预计意大利今年公共债务与GDP之比将从2011年的120.1%上升至123.4%,在2013年有望回落至121.6%.(完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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