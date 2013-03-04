独家：捷豹路虎研究在印度生产汽车的可能性－消息

路透孟买/伦敦3月2日 - 公司消息人士表示，捷豹路虎(JLR)当前在调研在印度生产汽车的可能性，因这家英国豪车制造商希望在印度母公司塔塔汽车(TAMO.BO)的帮助下,借力新兴市场取得增长。

一公司消息人士称，捷豹路虎当前在“积极地探索”在印度从零开始生产汽车的“可能性”。

另一知情人士则称，“正在研究这样的计划，(捷豹)XF和(路虎)神行者(Freelander)显然是备选车.”

第一位消息人士称，捷豹路虎还将很快在印度组装路虎Range Rover Evoque车型。捷豹路虎已经通过从英国进口零部件和发动机的方式在印度组装两款车型。

在印度生产汽车可以使得捷豹路虎避开对豪车征收的重税。印度财长在其上周的预算报告中提议，将豪车进口税从75%上调至100%。

捷豹路虎驻孟买的发言人Del Sehmar对路透称，“公司有宏大的计划，希望在英国之外的市场生产汽车并扩大产量。我们一如既往地研究扩大当地组装汽车款型的选项。”

捷豹路虎将在下周开幕的日内瓦车展上，发布一款新的九速度自动档Evoque，以及一款路虎卫士(Defender)的电动车型。

**投资魄力**

塔塔在2008年以23亿美元的价格从福特汽车(F.N)购得捷豹路虎，当时有人怀疑该公司归于印度企业后的未来前景，但捷豹路虎在过去三年重回获利，且目前成为身处困境的母公司的主要业绩增长驱动力，力抗外界质疑。

印度和中国等新兴市场的持续成长，对于捷豹路虎至关重要，其12月当季营收中有22.3%来自新兴市场。捷豹路虎亦正同中国本土汽车厂商奇瑞汽车合作投资17亿美元，在中国兴建一座工厂。

据企业顾问公司Frost & Sullivan，在印度组装汽车方面，捷豹路虎要落后于竞争对手宝马(BMWG.DE)、大众(VOWG_p.DE)旗下的奥迪(NSUG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的梅赛德斯-奔驰。印度的高档汽车市场料在2020年前扩张近五倍至每年30万辆。

捷豹路虎在英国的工厂正夜以继日的生产以满足需求，这与其它欧洲汽车制造商面临的疲弱需求趋势相反。

该公司曾再三强调，其海外扩张行为不会导致在英国的就业岗位减少。截至去年3月，捷豹路虎员工总数接近2.4万人。

捷豹路虎在1月份曾警告称，由于公司在生产设备上的投资，明年可能面临自由现金净流出。不过该公司亦考虑在沙特阿拉伯建立工厂的可行性。沙特商业和工业部去年12月同捷豹路虎签订协议后称，一座投资12亿美元的工厂将到2017年时开始生产汽车。

“目前，我们已签署调研意向书，”捷豹路虎财务长Kenneth Gregor上个月表示。“这只是且仍是一项调研。”(完)

(编译 田建华、侯向明; 审校 王洋/张明钧)

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