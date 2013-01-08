独家：日本央行本月可能再次放宽政策 通胀目标升至2%--消息

* 政策宽松可能以提高资产购买规模的形式出现--消息人士

* 悲观者担忧物价上涨乏力;央行对于宽松行动尚未达成共识

* 政府加大施压,希望央行采取措施来配合新的通胀目标

路透东京1月9日 - 消息人士表示,随着日本央行准备将通胀目标提高一倍,本月该央行将考虑再次放松货币政策,因为经济的低迷表现恐将拖慢日本摆脱通缩的步伐.

了解日本央行想法的消息人士指出,任何宽松举措都可能采取再次扩大央行资产购买与放贷计划规模的形式,主要是购买公债和贴现国库券.

消息人士表示,在新首相安倍晋三施加的巨大压力下,日本央行可能将在1月21-22日的议息会议上采纳2%的通胀目标--这是当前目标水平的两倍,并与政府发布声明,承诺推行大胆的货币宽松举措.

日本央行希望通过实施更多刺激政策配合新的通胀目标,来显示其引领该国摆脱通缩的决心,同时抵挡来自政客的更加激进的要求,诸如对保证央行货币政策独立性的日本央行法进行修改.

"物价趋势疲软,这令人担忧.海外经济前景也高度不确定,"其中一名要求匿名的消息人士称.

若日本央行再次放松政策,将是2003年以来首次连续两次会议扩大激励措施.

该行对于是否有必要进一步采取行动尚未达成共识.一些官员觉得现有的刺激措施已经足够.去年包括12月会议在内,央行五次放松政策.

不过越来越多人感到悲观,担心物价持续下降以及日本出口导向型经济前景面临的风险,例如全球增长放缓,以及去年领土争端后对华销售下降.

消息人士称,本月会议还将对央行的长期预测进行季度评估,该行可能将截至3月财年的经济预测从10月预计的增长1.5%调降.

尽管日本央行可能会略微上修下一财年的经济预估,但经济增长预估不振意味着,日本距离完全摆脱通缩仍然非常遥远,这赋予了该央行再度放松政策的理由.

政府官员亦在不断施压,除了要求提高通胀率目标以外,还要求进一步祭出货币刺激政策.

去年2月,日本央行设定通胀率目标在1%,而且在2012年通过五次扩大资产购买规模来放宽政策,以抗击通缩且缓解日圆升值给经济带来的压力.

但这些努力未能结束日本绵延了近20年的通缩局面,该国用来衡量通胀的关键指标-核心消费者物价指数(CPI)11月较上年同期下滑0.1%.

继去年12月安倍晋三所在党在众议院选举中以压倒性优势获胜后,日本央行面临的压力加剧.安倍呼吁日本央行将通胀率目标设定为2%,而且"无限量"放松政策以实现这一目标.

随后,日本央行承诺将在1月评估通胀目标.结果可能会满足安倍提高目标的要求,尽管该央行仍反对给实现这一目标设下具体的最后时限.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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