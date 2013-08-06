独家：日官员称福岛核污水渗入海洋 情况“紧急”

路透东京8月5日(记者 Antoni Slodkowski/Mari Saito) - 日本原子能管制委员会官员金城慎司(Shinji Kinjo)周一称，来自日本福岛核电站的高放射性污水正渗入海洋，情况“紧急”。福岛核电站运营商东京电力正努力控制事态。

这些被污染的地下水突破地下屏障，升向地表，且超过放射物质排放法定上限。

金城慎司称，东京电力(9501.T)计划采取的对策只是权宜之计。

他说：“东电的危机感很差，因此要处理目前危机不能仅指望东电。”

“目前情况紧急。”

东电因未能有效防范2011年日本海啸和地震的冲击备受诟病，并因后来未恰当处理反应堆泄漏而饱受抨击。

这些被污染的地下水究竟会造成多大威胁，目前还不得而知。在2011年福岛核危机之初，作为应急措施，日本政府曾允许东电将大量被污染的水排入太平洋。

但东电排放受污染废水的做法遭到日本邻国和本国渔民的强烈抨击，后来东电承诺未经当地同意的情况下，不会再排放放射性污水。

东电东称，正采取多种措施，防止污水漏入附近海湾。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。