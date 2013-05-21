独家：调查发现日本企业改变态度 希望日圆汇率企稳或回升

路透东京5月21日 - 有迹象显示，以出口为导向的日本企业已得到了想要的日圆弱势，而现在他们则希望日圆要么持稳要么反弹，而非继续下滑，因这将进一步增加他们的成本。

一项新的路透调查显示，受访的日本企业中约有一半表示日圆跌幅已经足够，仅有15%的受访者表示希望日圆进一步下跌，同时有超过三分之一的企业则事实上希望日圆从四年半低点反弹。

与此同时，安倍晋三政府中的高官也一改以往强调扭转日圆强势迫切性的态度，开始强调日圆大幅下滑的负面影响，例如能源进口成本增加。

去年11月中旬安倍几乎笃定将赢得大选，誓将积极推行刺激经济、打压汇率的计划，随后至今日圆兑美元已经下滑23%，兑欧元也已下跌24%。

路透企业调查显示，48%的企业希望日圆兑美元稳定在100左右。只有7%的受访者希望日圆兑美元跌至105,乐见日圆跌至110的企业占8%。

与此形成对比的是，29%的受访者希望日圆回升到95日圆，而倾向于汇率在90水平的受访者有9%。

欲浏览路透企业调查结果图表，请点选：(link.reuters.com/fux28t)

对制造商进行调查得出的结果与完整的调查结果类似，表明即使对日本出口商而言，日圆疲软也是一把双刃剑。日圆下跌令企业产品的海外利润增加，但以日圆计价的进口成本也在上涨。这一结果也反映出在日圆走强的这几年中，日本制造商稳步将生产转移至海外，而日圆下跌时这些企业的获利也随之减少。

此外，该调查显示，尽管安倍经济学和日本央行大规模的货币宽松政策给市场带来了强劲提振，但日本公司仍对把近期利润增长投回到企业运营中去或发给工人持谨慎态度。

当被问及日本央行宽松举措正在对企业战略产生怎样的影响时，仅有13%的企业称他们计划提高资本支出，10%的企业表示计划增加员工薪资或人手。这一结果与其他近期政府和民间公布的报告一致。

日圆贬值扶助了丰田汽车(7203.T)和佳能(7751.T)等大型出口商。

日产汽车(7201.T)董事长暨执行长戈恩最近表示，日圆兑美元报在100附近，日圆回到了“中性”区域。但他亦期望日圆可以进一步走软至“正常”水准，比如大约为110日圆的15-20年平均水平。

自去年11月中旬安倍晋三展开竞选攻势以来，包括汽车制造类股在内的东京证券交易所第一类股的交通运输-设备板块已累计窜涨124%，大大超过了指标股指日经指数75%的涨幅。

与之形成对比的是，仰赖进口的纸业类股仅上涨了10.3%，而纺织类股则下跌6.6%，成为在安倍经济学刺激下罕见地录得跌幅的类股。

“营收没有增长，因为日圆贬值导致成本大增，迫使我们提高了价格，”一家纺织企业在受访时称。一家纸浆与纸制品厂商表示，“需求并未增加，与此同时我们却要面对日圆疲软引发的原料进口成本上升。”

日圆汇率进一步下跌或将令人担心，这种以邻为壑的本币贬值政策会引发全球货币战。

日本到目前为止，并未受到七国集团(G7)和20国集团(G20)的批评，因其坚称“安倍经济学”旨在结束已持续15年的通缩局面，而非打压日圆。

但美国财长杰克卢又让日本成为关注焦点。杰克卢本月稍早表示，尽管日本经济增长受到欢迎，但日本政府应当尊重国际货币协议中反对操控汇率以谋求出口优势的“基本规则”。

在美元升逾100日圆数小时后，日本经济财政大臣甘利明于5月10日表示，“日圆下跌的负面与正面效果正在达到平衡。”

甘利明在周日一档脱口秀节目中再次被问及有关汇率适当水准时，他没有直接回答，称不希望成为“今天的重大新闻”，但补充称，“大家认为日圆过度强势已经得到很大修正。如果日圆自此继续稳步贬值，对人民生活的负面影响就会显现。”

交易员称，他的讲话帮助美元在周一亚洲时段脱离上周五所及的103日圆上方高位，回落到102.50日圆附近。

日本财务大臣麻生太郎在5月14日表示，日圆下跌既存在有利的一面，也有不利的一面，政府必须拟定举措来扶助那些受日圆贬值影响的企业。

许多民间分析师也认为日圆跌幅已经够大。

日本总研主管Takeshi Makita表示，日圆兑美元报价在95-100日圆左右是合适水准。该区间的中点表明，日本购买力平价汇率为97日圆左右，而国际货币基金组织计算结果则为100.50日圆。

Makita说，美元升穿95日圆，会通过电价和油价损及日本消费，但目前这种影响因股市上涨带来的财富效应而得到缓解。他表示，日圆/美元跌穿100日圆会影响到进口商。

瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄认为，日圆汇率在90-100左右是合适的。他表示，除了进口成本上扬和欧美各国政府的反对外，日圆贬值会损及日本非制造业的获利，例如便利商店以及持续开发海外业务的物流服务。

路透企业调查访问了400家资本额超过10亿日圆的企业管理高层，其中有250家在4月26日至5月15日间回覆，这段期间美元测试100日圆水准，且最终在四年来首次升破了该关卡。

受访企业制造业和非制造业各半，且未被要求回答所有的问题。

上回调查是在11月20日至12月3日间进行，当时美元在82日圆附近交投，且有超过四分之三的回覆者希望日圆兑美元贬值至85日圆或以上。

这次调查随月度路透短观调查同时进行，为汤森路透委托日经调研执行。路透短观调查显示，5月制造业信心转正，为一年来首见，进一步显示安倍晋三的扩张政策已提振了对经济的信心。(完)

(编译 梁睿雪/徐文焰/兰秀娟/王冠中; 审校 侯向明/艾茂林/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。