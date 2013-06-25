独家：日本央行副总裁称不会对市场临时性波动采取行动

* 如果必须放宽政策，日本央行仍有方案可用--副总裁

* 物价预期长期下跌会催生新的行动

* 日本央行不会因经济与物价的临时波动而出手

* 如果央行要进一步放宽政策，会偏向于选择日本公债而非风险资产

* 认为无需通过市场操作提供长期资金

路透东京6月24日 - 日本央行副总裁岩田规久男排除了会使用政策手段来应对市场临时波动的可能性，并暗示只有物价预期长期下跌，才会考虑进一步放宽货币政策。

岩田规久男也表示，如果未来央行必须扩大资产购买规模，他会选择公债，而不是风险资产，因为日本公债市场规模巨大。岩田规久男是刺激政策的大力支持者。

4月4日日本央行推出一波强有力的货币刺激计划，承诺在两年内将债券持有规模扩大一倍，并增加风险资产的购买量，以期提振经济走出通缩。

部分市场人士猜测如果近期市场动荡持续，威胁到经济复苏前景，央行可能会扩大风险资产购买规模，例如投资于股市和房地产的信托基金等。

岩田规久男表示，在判断是否有必要采取更多货币刺激措施时，他将关注长期价格预期。他与央行总裁黑田东彦一起于3月进入日本央行，担任黑田东彦的两名副总裁之一。

“我们还有政策选项，因此我不会说下行风险加剧，除非价格预期显示出长期下跌态势，”岩田规久男周一接受路透独家专访时表示。

“我关注日本能否长期稳定地达到2%的通胀目标。经济可能会暂时低于目标，事情总是这样，也可能会暂时高于目标，我们必须用长远眼光看待。”

**市场波动**

岩田规久男长期以来指责日本央行的犹豫不决导致了日本被通缩问题困扰近20年，他认为如果日本央行向经济投入足够的资金，就可以击退通缩。

他的主张成为日本央行史无前例的宽松政策的支柱，这些措施中包括设立两年内达到2%通胀目标的时间框架，并根据针对货币基础而非利率的政策大量买入资产。

日本首相安倍晋三去年底大力宣扬其激进的决策后，金融市场强劲上涨，日本央行又于4月公布了声明。

但日本股市.N225目前低于日本央行推出刺激措施时的水准，令人对严重依赖景气和市场信心提升的央行景气刺激策略产生疑问。

日圆兑美元上涨令出口业者较为忧虑，同时日本央行大举购买资产令市场走势动荡，并推动公债收益率升至4月4日水准以上。

岩田规久男认为这只是市场在适应央行大规模货币宽松政策时出现的暂时性波动，因而对此泰然自若。他并强调，近期市场动荡挫伤经济的程度还不足以触发更多刺激措施。

“对央行而言，将政策意图清晰地传递给市场十分重要。但他们不可以被市场动荡所动摇，”他说。

“权宜之计只会对市场暂时产生影响。重要的是基本面。市场波动还没有影响到日本经济基本面，日本经济状况良好并且还在改善。”

**公债优于风险资产**

岩田规久男认为日本央行坚定承诺实现物价目标，能够改变公众认为通缩会持续的看法。如果企业预期未来物价会上涨，就会增加资本支出、上调薪资，进而鼓励家庭增加支出。

他说，“不管是否有意为之，货币政策会影响预期。谈到货币政策势必要谈到对预期的影响。”

“通胀预期上升表明对未来的信心改善，我们已看到这种现象。”

岩田规久男称，初步预估显示日本通胀率到2015年4-6月当季或会触及2%，但他也表示在具体的实现时间上还有很高不确定性，因为物价受多种因素影响，例如全球经济发展。

但央行政策委员会的部分委员不认同他对物价的乐观看法，他们对过于强调货币政策的心理影响态度谨慎。

比如审议委员木内登英曾提出，为央行物价目标设定两年的时间框架不现实，且有损央行信誉，因为很多民间部门的分析师认为，日本实现2%通胀率需要的时间远远长于两年。

委员会内部对于应如何对近期市场波动做出反应，以及央行再次放松政策时应该购买哪类资产，看法也不一致。

岩田规久男表示，他倾向购买政府公债，而不是风险更大的资产。但是央行的一些决策者反对增加购买公债，因为央行每月购买高达70%的新发行债券，已经打乱了市场步调。

岩田规久男称，他认为目前几乎没有必要考虑通过低价固息市场操作提供较长期资金。央行委员会在本月早前的议息会议上，曾将这个构想作为平息债市波动的手段进行过讨论，但没有通过。

“如果市场依然长时间保持剧烈波动，我们可能不得不考虑做出反应。但目前来说，我认为市场在趋于稳定。”他说。

尽管岩田对市场看法乐观，但他承认他作为央行副总裁最初几个月的工作并不轻松。

“接手这个工作才刚过两个月，但感觉时间过得很慢，”他说。“之所以感觉漫长是因为这是我头一回每天花这么多的时间关注市场走势。”(完)

(编译 梁睿雪/于春红/白云; 审校 徐文焰/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。