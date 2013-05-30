独家：日本政府退休基金考虑调整投资策略因应股市大涨--消息

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透东京5月30日 - 据知情人士指出，日本政府退休金投资基金(GPIF)正在考虑调整投资组合策略，准许GPIF在日股上涨时增加对日股的投资。GPIF规模超过1兆(万亿)美元，为全球最大退休基金。
这项策略调整尚待定案，而这将是GPIF自2006年以来最重要的投资策略改变，凸显日本首相安倍晋三开创新局式的经济政策。
如果没有调整投资策略，GPIF可能要被迫在债市下跌且波动加剧的情况下买进日本公债。目前日债已占GPIF的最大投资比重。此外，GPIF也可能必须在日股大涨的情况下卖出日股。
消息人士指出，目前正在考虑的主要构想，是让GPIF调整对资产可能风险及报酬的评估方式，以给予GPIF更多弹性空间。GPIF将维持标准投资组合不变，也就是在不同资产配置资金的大框架不变。
消息人士拒绝具名，因未获授权讨论这项变动，他们表示，预料GPIF最快下个月宣布相关调整。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。