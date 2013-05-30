独家：日本政府退休基金考虑调整投资策略因应股市大涨--消息

路透东京5月30日 - 据知情人士指出，日本政府退休金投资基金(GPIF)正在考虑调整投资组合策略，准许GPIF在日股上涨时增加对日股的投资。GPIF规模超过1兆(万亿)美元，为全球最大退休基金。

这项策略调整尚待定案，而这将是GPIF自2006年以来最重要的投资策略改变，凸显日本首相安倍晋三开创新局式的经济政策。

如果没有调整投资策略，GPIF可能要被迫在债市下跌且波动加剧的情况下买进日本公债。目前日债已占GPIF的最大投资比重。此外，GPIF也可能必须在日股大涨的情况下卖出日股。

消息人士指出，目前正在考虑的主要构想，是让GPIF调整对资产可能风险及报酬的评估方式，以给予GPIF更多弹性空间。GPIF将维持标准投资组合不变，也就是在不同资产配置资金的大框架不变。

消息人士拒绝具名，因未获授权讨论这项变动，他们表示，预料GPIF最快下个月宣布相关调整。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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