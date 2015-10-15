《独家新闻》千禧女性对职业未来较年长者更乐观--调查

(本文由路透中文网编译提供)

汤森路透基金会纽约10月13日（记者 Sebastien Malo） - 32岁的Fahda Bandar是沙特阿拉伯Al Khobar一家通讯公司的女性高管，她的大多数时间都用在参加男性为主的会议。

她参加的商务会谈现场充斥着男性，她前往海湾国家的成员俱乐部会见的公司客户也几乎都是男性。她所在公司的15管理团队中只有两名女性。

汤森路透基金会和洛克菲勒基金会周二发布的调查显示，在包括沙特在内的20国集团（G20）国家中，与Bandar同一代女性对自己的职业未来比年长的女性更乐观。

“作为一名女性，当我给一家公司的负责人打电话时……他们会尊重我，接受我的意见和建议，”Bandar说道。她符合千禧一代的整体定义：20世纪80年度或90年代出生，目前的年龄为18-34岁。

但她表示，女性需要比男性更加努力来证明自己的价值。

“我认为我们需要证明一些东西，特别是在一个男性主导的国家里，”Bandar称。

调查由Ipsos MORI执行，发现千禧一代女性对工作的前景更加乐观。

调查表明，43%的千禧一代女性认为与从事同样工作的男性薪水相同，50-64岁的女性中持此观点的比例为34%。

42%的千禧一代女性认为能够进入与男性同样的商业网络，而年长女性中该比例为33%。(完)