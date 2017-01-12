独家：2016年韩国经济可能成长2.7% 关注特朗普上任后情势发展

路透纽约1月11日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三接受路透专访指出，韩国以出口为导向的经济在2016年可望成长2.7%，略高于政府最新预估，受总统遭到弹劾的冲击不大。

柳一镐表示，对经济构成更大风险的是“来自海外的变数”，其中包括美国即将上任的特朗普政府。

柳一镐指出，这一此前未经报导的国内生产总值(GDP)修正值可能显示，今年第一季经济成长坚挺。柳一镐赴纽约及波士顿访问，与投资者及银行人士会晤以研判他们对韩国的看法，并深入了解美国的政局发展。

“我们原本认为我们对去年经济成长率预估最后修正为2.6%，低于2.8%。结果2016年末经济成长率为2.7%。”

“这反过来意味着，韩国经济可能不像我们预期的那么疲弱，至少在第一季度是如此；这一点从经济增长的最终修正值比我们的预测值高出0.1个百分点就可以看出。”

但他指出，关于韩国自2000年以来实施追加预算以支撑疲弱经济的习惯是否有必要，现在做出判断为时尚早。

12月28日韩国政府将2017年经济增长预测调降至2.6%，之前的预测为3%。

柳一镐最初通过翻译讲话，之后直接用英语作答。

他称，航运、造船、钢铁、建筑及石油化工等“所谓的供应过剩行业”正在进行公司重组。

“就造船业而言，我猜重组过程中可能会出现数以万计的裁员。但很难说其它行业是什么情况，”柳一镐说道。

自从总统朴槿惠因亲信干政丑闻被弹劾后，韩国政府一直处于动荡中。韩国宪法法院必须很快决定是否支持韩国国会在12月9日通过的弹劾案。

虽然在国会表决后韩国消费者信心降至七年半低点，但柳一镐认为，整个韩国对表决结果泰然处之。

“我们尚未看到政坛内部因素带来任何真正的剧烈波动或重大影响。或许这对消费或投资心理有一些影响，但目前看来并不是太严重”他说，并称美国如何收紧货币政策，对韩国经济的影响或许比政治丑闻更大。

“在不远的将来，直至宪法法院做出裁决之前，我认为不会有什么真正的大事发生，也不会产生真正的巨大影响，”他说。

**警惕保护主义**

柳一镐会见了数十位投资者，包括高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)和黑石集团创办人兼CEO苏世民(Stephen Schwarzman)。苏世民还负责主持特朗普商业顾问班子。柳一镐表示，希望了解美国新政府的政治策略、贸易政策和减税计划可能对韩国产生的影响。

“我的印象是，他们认为很难准确说出特朗普政府在政策方面的具体方向，”柳一镐通过翻译表示。

“他们似乎相信，特朗普竞选时所说的政策将不同于他上任后所要执行的政策。”

柳一镐说，他不认为韩国与美国之间的自由贸易协议将会有大的变动。(完)