独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响

路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。

指标金价本应当公平、准确地反映瞬息万变的黄金“现货”市场，全球各地的黄金生产商和消费方都根据该价格给黄金合约定价。

指标金价的水平是由伦敦金银市场协会(LBMA)通过竞价确定，大银行和经纪商电子输入他们的交易订单，再通过算法撮合卖家与卖家，然后定出价格。

但4月10日以后交易量大幅下滑，当天竞价管理者洲际交易所(ICE)提出了一项清算要求，意味着黄金价格基准参与者必须修改自己的IT系统和流程，14家参与银行和经纪商中的四家随即停止参与这个过程。

根据对ICE和交易数据的分析，流动性下降会加剧波动性，导致基准价格与标的现货价格之间的差异变得更大，给世界各地的黄金买家和卖家造成巨大的意外收益或损失。

分析结果显示，启动清算后的三周，平均交易量比之前三周下降了四分之一，价格基准与现货价格之间的平均差异扩大了两倍，从0.29美元升至0.87美元。

最大差异出现在4月11日，竞价结算价与现货价格相差12.20美元或1%。即使剔除这天的大幅波动，当时的平均差异也上升到了0.42美元。

但是从5月初开始，交易量已经恢复，竞价结算价与现货价格之间的差异也已经缩小。

市场及银行业消息人士告诉路透，ICE已快速行动推出清算业务，较伦敦金属交易所(LME)拟定7月份推出竞争性黄金期货合约清算活动抢先一步，即便并非所有参与商都准备使用该服务。

四位知情消息人士称，至少有两家参与的银行曾向ICE发起警告，认为那些没准备处理清算的银行出现损失，会导致指标价格更大幅波动。

LBMA向ICE转达了对于价格背离以及参与行退出对指标价影响的置评请求。

ICE不予置评。

随着监管资本要求收紧提高了场外交易的成本，清算被视为黄金交易中的一项必须过程。

ICE称，将降低新参与者进入门槛，以扩大竞价参与度，并最终提升流动性降低波动性。例如，定量交易公司Jane Street Global Trading就在5月15日加入了竞价。(完)