独家：英超曼联最快下周启动IPO

路透纽约7月18日电---多位熟悉情况的消息人士表示,英超豪门曼联(Manchester United)料最快将在下周于纽约启动首次公开发行(IPO),并在8月初进行定价.

消息人士说,这个时间表与原始计划不同,原先预计要到9月3日美国劳工节之後才进行.

另一项改变是,曼联目前将IPO筹资目标定为3亿美元,低於先前所盘算的5亿美元.但有关IPO时程及规模的决定还不是定数,将视监管审核过程调整.

曼联尚未提供2011年6月以後经稽核过的财报.最新财报据推测应会在IPO案正式启动之前公布.截至周一的公开揭露讯息仍然有限,仅称将以"(MANU.N)"为曼联在纽约证交所的上市股号.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。