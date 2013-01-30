独家：摩根大通内部交易员曾对“伦敦鲸”交易反向布仓

路透纽约1月29日 - 造成摩根大通去年交易亏损62亿美元的"伦敦鲸"交易丑闻出现新变化.三名知情人士表示,摩根大通的一些交易员曾对其首席投资办公室(CIO)布置的这些衍生品仓位进行反向押注.

一名知情人士称,美国参议院常设调查委员会(Permanent Committee on Investigations)正在调查该行不同部门是如何结清同一笔交易在两个相反方向上的头寸的.该委员会于去年秋季对这宗交易亏损事件展开调查.

委员会料将在未来数周公布调查报告.

知情人士未就摩根大通(JPM.N)投行交易员布下的反向仓位美元价值置评.这些仓位规模远小于CIO布下的仓位总量.

摩根大通在1月16日公布的报告中并未提到这桩内部交易."伦敦鲸"丑闻导致摩根大通管理层作出整改,也给首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)亲力亲为的管理风险者形象蒙上污点.

摩根大通发言人Kristin Lemkau拒绝就该行的交易头寸置评.

参议院常设调查委员会发言人拒绝评论其调查情况.民主党参议员莱文(Carl Levin)领导这个委员会.

现在外界普遍知道的是,在摩根大通伦敦团队就一项与公司违约概率相关的指数所做的交易中,包括BlueMountain Capita、lManagement和Saba Capital Management等八家左右专注于信贷产品的对冲基金是交易对手方.但摩根大通自己的投资银行部门在解除这些衍生品交易的过程中可能扮演了什么角色,迄今仍不得而知.

三名熟悉此事的人中有一人声称,摩根大通的经理们讨论过把这两部分交易合并起来,以部分抵消CIO的损失.这名消息人士称,在美国彭博新闻首次于去年4月5日报导CIO交易大约一个月以前,上述讨论才结束.

摩根大通的Lemkau表示,"我们全面彻底的内部调查从未发现这样的事情."

去年7月,摩根大通解雇了CIO部门的三名驻伦敦交易员,他们与这宗交易关系最为紧密,其中就包括被对冲基金经理们称为"伦敦鲸"的Bruno Iksil.

熟悉Iksil及其上司Javier Martin-Artajo的两名消息人士表示,这两名CIO雇员曾抱怨摩根大通投行部门在2012年春季的行动,指责其交易员通过向对冲基金泄漏头寸信息来蓄意让市场形势不利于CIO.其中一名消息人士说,Iksil向摩根大通合规部门的一名员工投诉.

但这些消息人士表示,没有看到任何证据支持上述指责.摩根大通的Lemkau则拒绝发表评论.

Martin-Artajo的律师没有回应记者提问.Bruno Iksil的律师拒绝置评.

尚不清楚摩根大通的投行部门交易员和伦敦鲸团队何时知道彼此在做反向押注.其交易的指数与公司债信用违约互换(CDS)挂钩.

摩根大通内部报告并没有提及的是,在决定如何处理CIO交易时,摩根大通最终采用了投行部门的估值方法,而非CIO一直使用的方法.

联邦当局正调查,是否有一些CIO员工蓄意使用具有误导性的估值方法来试图掩饰部分损失.

大型银行在同一个市场持有相反头寸的情况并不少见.有时候这么作是为了对冲一个仓位,或是不同交易部门对一项交易持不同观点.

而摩根大通在一项交易中进行两方向操作的事件曝光,也有可能再次引发有关摩根大通这类银行是否规模太大以致难以管理,因而需要缩小规模的争论.

"大型银行一直习惯于让银行里的人对着干,"曾供职于银行的曼哈顿学院(Manhattan College)金融学教授Charles Geisst表示,"等被发现的时候是很难让外界接受的."

以美国产业组织劳工联盟(AFL-CIO)为首的一群摩根大通股东,正试图推动在今年春季股东年会上就剥离一项或多项业务,来收缩整体规模进行投票.他们指出,伦敦鲸丑闻中的巨额交易亏损,就是该行大到很难管的证据.(完)

(编译 王翔琼/张涛/梁睿雪; 审校 程琳)

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