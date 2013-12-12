独家：摩根士丹利迫于监管压力 出售美国石油终端业务

路透纽约12月11日 -四位消息人士周三表示，摩根士丹利(MS.N)已开始正式寻求出售其在美国的石油终端和运输业务TransMontaigne的控股权。此前，数家华尔街大行迫于监管压力，退出大宗商品投资。

消息人士说，该行已经公布可能出售资产的初步信息，包括在业主有限合伙企业(MLP)TransMontaignePartners LP(TLP.N)的普通合伙人信息。一名消息人士称，待售资产还包括MLP之外的若干资产。

这次出售对于摩根士丹利拆分其庞大的能源交易集团可能是具有决定性意义的第一步，一年多来该公司曾做出一些非正式努力，试图为整个业务寻找一位买家或合伙人，但至今仍然未果。

摩根士丹利拒绝对出售进程置评。该交易的财务详情尚无法获得，摩根士丹利也未提供交易估值或时间表的信息。

由于监管压力增大，许多业内高管原本已经普遍预计到摩根士丹利最终会出售TransMontaigne，但对其突如其来的正式出售也始料不及。

“公司内部很明确的想法是不想出售，”一名熟知这项事业相关讨论的人士表示，“公司态度是‘等到美联储强迫我们卖再卖，为什么要提早卖呢？’过去几个月发生的事情已经改变这样的想法。”

一竞争对手的高阶主管指出，摩根士丹利目前可能计画出售商品部门的实货交易业务，在此同时保留衍生品业务，和摩根大通(JPM.N)当前的做法一样。摩根士丹利商品部门规模居华尔街液态油品交易市场之冠。

除了普通合伙人权益之外，摩根士丹利持有TransMontaigne下属企业约19%股权。目前尚不清楚该公司打算如何处理这部分权益。摩根士丹利交易部门占TransMontaigne营收比重约六成，因双方签订长期合约以使用其接收终端。一名消息人士表示，出售资料暗示其中一些合约可能作为交易协议的一部分出售。

TransMontaigne拥有约48个燃料接收终端，在美国墨西哥湾沿岸、佛罗里达州、中西部及东南部各地的仓储能力接近2,400万桶，包括战略上相当重要的Colonial Pipeline输油管，将汽油及柴油从墨西哥湾运往东岸。

自去年以来，摩根士丹利多位高阶主管曾表示，他们正在研究商品交易业务的“各种不同架构”；该业务最近几季面临数十年来最惨澹的景况。资本要求提高、加上市场波动率下滑，侵蚀整体华尔街获利。

虽然已有一些潜在买家，包括卡塔尔、一中国大型油品业者、以及俄罗斯Rosneft都曾在过去一年中成为传言中的买家，但至今尚不清楚摩根士丹利是否会先敲定协议，还是等待美联储公布新的规定强迫其出售该业务。

关于银行如何参与实货商品市场交易，美联储料将于明年清楚解释彻底检讨法规的结果。尽管多数观察人士目前认为，美联储几乎会完全排除继续拥有基础设施资产的可能性，许多人预期美联储不会对原物料交易设下新的重大限制。(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 李爽)

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