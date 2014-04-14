独家：微软料投资IV最新专利收购基金

路透旧金山4月11日 - 据听取募资简报的人士，专利收购公司Intellectual Ventures(IV)已说服微软和索尼投资其最新的收购基金；之前曾投资IV的苹果和英特尔则拒绝参与。

目前外界对于专利拥有者是否太容易获得高额权利金，以及专利收购企业是激励抑或扼杀了创新，争辩正炽。

三名熟悉IV专利市场活动的消息人士称，去年IV在物色新投资者，减少了专利收购；现在该公司准备大展拳脚。

“微软和索尼的投资，让IV又有了购买新专利的资金。”Unified Patents执行长Kevin Jakel表示。

但苹果和英特尔的决定具有重要意义，因为这些最大的科技公司过去都曾支持IV。“这样分道扬镳很引人注目。”Jakel称。

IV拒绝讨论投资案。微软、索尼、英特尔和苹果也不予置评。还不清楚英特尔及苹果是否仍会投资IV未来的项目。

IV创立于2000年，已募集约60亿美元，收购约7万项专利和其他知识产权资产。路透看过的一项2013年投资者简报显示，该公司谋求再募集30亿美元。

数家大型科技公司之前也曾投资IV，那些投资者使用IV的庞大专利组合，支付的授权金较低，且可分到IV的部分权利金收益。

法院文件显示，微软(MSFT.O)、索尼(6758.T)、苹果(AAPL.O)和英特尔(INTC.O)都曾投资过IV的基金。Nathan Myhrvold在共同创立IV之前，曾在微软担任首席科技官，与比尔盖兹密切共事。IV另一名共同创办人PeterDetkin之前则是英特尔的内部律师。(完)

(编译 张若琪 审校 徐文焰)

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