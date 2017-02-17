独家：若原油继续过剩 OPEC可能延长减产甚至加大减产力度

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透利雅得2月16日 - 石油输出国组织(OPEC)方面的消息人士说，如果全球原油库存未能降至目标水平，OPEC可能从7月开始延长同非OPEC产油国之间的减产协议，甚至可能加大减产力度。
该组织与俄罗斯等非OPEC产油国在去年底达成一致，同意将原油产量减少180万桶/日，以减轻供应过剩打压油价的情况。这项协议于1月1日生效，为期六个月。
消息人士认为，要让全球石油库存下降约3亿桶至五年平均水平，产油国必须百分之百遵守减产协定，同时原油需求也必须保持良性增长。
“如果所有人都完全遵守承诺，库存将会下降，到今年中期一定时候可能回到五年平均水准附近。但只有当你百分之百履行协议时才会这样，”一位OPEC消息人士说。
“问题在于，他们会削减多少？对此只能等着看。”
OPEC下次开会决定供应政策的时间为5月25日，非OPEC成员国也可能受邀参加。
OPEC产油国的减产承诺在1月兑现率达到93%，其中以OPEC的实质领导国沙特阿拉伯贡献的比例最高。
包括沙特能源部长法力赫在内的13个OPEC成员国官员已表示，石油库存有必要下降至接近五年平均值的水平，OPEC才会认定油市已转为供需均衡。
行业与OPEC消息人士表示，透过简单的运算可得出，在减产协议期内减产180万桶/日，六个月可减少大约3亿桶的原油供应。
但由于取得精确的库存数据需要一些时间，因此OPEC在5月开会时库存下降程度不会明朗。
“若各国能遵守协议，这当然令人鼓舞，”另一名OPEC消息人士表示，并表示如果主要产油国能展现“有效的合作”，到了5月，供应协议就有可能被延长。
**原油或油品？**
国际能源署(IEA)上周称，去年12月底，全球石油库存降至30亿桶下方，但仍比五年平均水平高2.86亿桶。
在这2.86亿桶的库存中，原油和天然气液(NGL)与油品大致平分秋色。美国的增幅最大。
“作为产油国，首先需要控制原油产量，然后油品产量才会下降，”第三位OPEC消息人士称。
OPEC的减产迄今为止主要集中于中质和重质原油，而美国的原油生产以轻质低硫原油为主。
由于供应日益充沛，美国将会加大轻质原油出口，带动国内原油和油品库存下降。
“即便事情朝着正确的方向发展，减产协议执行的情况也不错，但OPEC很有可能决定继续减产，”Energy Aspects分析师Richard Mallinson称。(完)
(编译 郑茵/陈宗琦/侯雪苹；审校 张荻/张涛)
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