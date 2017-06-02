独家：5月OPEC会议讨论过再减产1-1.5% 可能重新考虑该提议

路透迪拜/伦敦6月1日 - 三位知情的消息人士称，石油输出国组织(OPEC)上周开会时曾讨论过进一步减产1-1.5%的事宜，如果库存依然居高不下且继续打压油价，他们可能重新考虑该提议。

OPEC成员国和非OPEC产油国在5月25日的会议上，最终决定把现行的减少供应协议延长九个月。不过，包括沙特能源部长法力赫在内的石油部长们证实，会议曾讨论过更深度减产事宜。

其中一位消息人士称，该提议旨在将OPEC的供应减少幅度扩大30万桶/日左右。

这将相当于把4月近3,200万桶/日的产量进一步削减1%左右，会使OPEC承诺的减产总量从120万桶/日增加到150万桶/日。

“他们想做些方案，提议再减产30万桶/日，”这位不愿透露姓名的消息人士称。“但我觉得，他们决定先看看市场将作何反应。”

市场对于5月25日OPEC决定的第一反应，是对产油国没有扩大减产感到失望。布兰特原油期货LCOc1下跌5%至每桶52美元下方，周四在该水平附近交投，这个价位只有2014年中期所及高点的一半。

不过，随着市场基本面更加接近平衡，OPEC官员希望未来几个月库存过剩的情况会缓解。OPEC在今年11月之前没有再次开会调整政策的计划。

“到下次会议时，如果价格和形势保持不变，他们将不得不做点什么...如果价格保持现在的水平，各国将同意(进一步减产)，”消息人士称，并表示他预计到第三季市况和价格都将好转。

另一知情消息人士在被问及是否会重提加深减产的选择时称，“一切皆有可能”。

第三位消息人士是一位OPEC代表，他对加大减产能否获得包括非OPEC产油国在内的各方同意表示怀疑。“我对此表示怀疑，”该消息人士称。“有加深减产的提案，但没成功。”

第四位消息人士也是一位OPEC代表，他也因为同样的原因对加深减产持怀疑态度。

“为保证提案可行，你需要看看都有谁能接受，”这名代表称。“我认为能接受的国家会很少。不过继续维持现有协议，哪怕是将之延长更久直到(油市)实现再平衡，都更能让人接受得多。”

**不计代价**

行业与OPEC消息人士曾对路透表示，沙特政府准备在2018年将沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)约5%股份上市，并希望油价在首次公开发行(IPO)之前能够上涨，以利IPO估值。

“我认为沙特针对沙特阿美IPO，设定了一个油价目标，”第一位消息人士称。不过法力赫在OPEC会议后表示，IPO并未影响到延长减产举措的决定。

OPEC下属的经济委员会在OPEC部长级会议的几天前曾审视过各种可能选择，其中就包括加大减产力度与不同期限的延长减产行动。

目前担任OPEC轮值主席的法力赫在5月25日会议后称，将减产行动延长九个月是最佳方案。

法力赫周三在莫斯科重申沙特的立场，即与俄罗斯一道“不计代价”帮助稳定油市，暗示将推出任何必要的政策以减少过剩库存。

OPEC将于11月30日在维也纳举行下次会议。OPEC下属的另一个委员会--联合部长级监督委员会将在7月于俄罗斯开会，其职责是必要时提出调整供应协议的建议。(完)