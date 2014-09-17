独家：朴槿惠称与朝鲜对话的大门是敞开的

路透首尔9月17日 - 韩国总统朴槿惠表示，在即将召开的联合国大会与朝鲜对话的大门是敞开的。迄今为止，朴槿惠有关开始朝鲜半岛统一进程的积极计划仍未取得什么进展。

她在一次采访中称，朝鲜政府必须显示出寻求“建设性对话”的诚意，“说到做到”接受韩国的接触提议，以结束彼此之间的僵持局面。

朝鲜将派外相李洙墉前往参加联合国大会，这是该国15年来出席联合国会议的最高级别官员。李洙墉此行的官方日程尚不清楚。

平壤方面尚未接受韩国的提议，朝鲜的官方媒体也一直对朴槿惠大加抨击。朴槿惠表示，目前还没有在纽约会晤朝鲜官员的计划。

“如果机会真的出现，而且他们确实有机会作出回应并接受我们的提议，也就是我们之前有关举行高级别接触和对话的提议，那么我认为能有这样的机会是好事，”她在总统官邸青瓦台对路透表示。

“如果双方的外交部长也能在这个时候进行对话，也是非常好的事情，”她补充说。

**不可预知且充满敌意**

朴槿惠周六将前往渥太华，随后到访纽约的联合国大会。她曾提出一个雄心勃勃的计划，希望最终将朝韩团结起来，为双方创造统一的机会。

她在就任总统前曾与朝鲜领导人会晤，这对即将就任韩国总统的人来说是唯一一次。

朴槿惠2002年访问平壤，并和当时的领导人金正日讨论了一系列影响朝韩的问题。

朴槿惠强调了其政府尝试与朝鲜沟通的努力，包括提出高层官员会谈，以及改善双方关系。2010年，一艘韩国军舰沉没，韩国指责是朝鲜所为，双方关系也降至冰点。

在2000年的领导人峰会后，朝韩曾迎来关系好转的十年，为商业往来和旅游创造了条件。

朴槿惠计划首先解决人道主义问题，包括朝韩离散家属，然后开始帮助朝鲜建设统一所需的经济基础设施，第三是逐步缩小66年分裂给双方人民带来的巨大鸿沟。

“我们实际上是在坐等他们先行动，”朴槿惠称，“所以我们给出了此前的建议，提出关于和平统一等提议，我们认为这些提议便于双方很快付诸行动。”(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 戴素萍)

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