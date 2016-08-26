独家：委内瑞拉无力付款令石油进口大降 无法满足国内需要

路透休斯顿8月26日 - 根据贸易行业消息人士及路透独家获得的委内瑞拉国有石油公司PDVSA的内部数据，由于PDVSA难以按时向供应商付款，导致委内瑞拉今年一直无法进口足够多的原油和燃料，不能填补该国油田和炼厂生产不足造成的缺口。

委内瑞拉正遭遇几十年来最严重的经济危机，削弱了PDVSA购买进口石油的能力，数据显示今年头七个月的进口量已经下跌21%至154,465桶/日，降幅创下五年来最大。

此外，受累于多年的管理不善和投资不足，委内瑞拉的石油产出料也将遭遇14年来的最大年降幅。

规避风险的供应商要求PDVSA先行付款，否则拒绝发送船货。这种做法在行业里是很不寻常的。正常情况下，买家是在船货发出后的30-60天里付款。其它一些供应商则已经完全停止与PDVSA进行交易，因为据交易商和一位未获授权公开讲话的PDVSA消息人士称，PDVSA试图用自产的石油与其他厂商进行互换交易。

“不论基于哪种信贷安排，我们公司都已经无力购买石油了。我们现在通过两种方式来进口：提前付款和互换交易。”该名要求匿名的消息人士说道。

PDVSA不会定期发布石油进口数据，对于置评请求没有给予回复。(完)