独家：标致家族拟将PSA标致雪铁龙掌控权让给通用汽车--消息人士

* PSA标致雪铁龙和欧宝合并料将遭遇政治阻力

* 两者合并可能导致部分工厂关闭及员工失业

* 通用如果取得掌控权将准备注资--消息人士

* 标致销售大减，公司营运陷入烧钱窘境

路透伦敦/巴黎6月27日 - 消息人士称，创建PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的标致家族有意放弃对该公司掌控权。PSA标致雪铁龙目前正试图恢复与通用汽车(GM.N)更紧密合作的计划，该计划的基础是新的注资。

熟知讨论内情的人士对路透说，标致雪铁龙与通用旗下欧宝任何的协议，都将面临重大政治阻力，因双方的协议可能导致法国及德国关闭更多工厂及员工失业。

消息人士说，此前标致曾向中国伙伴东风汽车等潜在投资者探询却未有决定性结果，标致家族及执行长Philippe Varin转向持有标致雪铁龙7%股权的通用汽车。

“通用汽车也面临欧宝产能过剩的问题，这也是PSA试图说服通用把双方合并的理由，”一位不愿具名的消息人士说。“标致家族已接受将失去掌控权，所以这不再是问题。”

标致家族是欧洲仅存三大汽车家族之一持有PSA的25.4%股权，拥有38.1%表决权。

路透披露消息后，标致股价收高5.5%报6.50欧元，通用汽车在纽约市场收高1.7%至33.10美元。

知情人士称，标致将会需要再次注资并须在今年就做好准备，尽管该公司仍坚持2013年将经营性现金消耗减少一半至15亿欧元的目标。

消息人士表示，有关将30%股权出售给以东风集团(0489.HK)为首的财团的探讨前景难料，而且谈起来会耗时太长。东风集团拒绝置评。

“PSA将会向承诺增资的一方提供一份新的产业计划，唯一的希望寄托在通用汽车身上，”一位消息人士说，“他们(通用汽车)准备一旦掌控公司，就将挹注更多资金，将标致和欧宝合而为一并合理调整生产。

**通用汽车立场强硬**

另一位消息人士称，通用汽车采取强硬立场，希望得到承诺能以合理成本裁减工厂和人员。但消息人士表示，在9月的德国大选之前不可能拿出什么方案。

通用汽车起初对标致的投资已招致部分股东的批评。今年2月通用将在标致持股的资产价值减记一半。

尽管仍存在合作的可能性，但通用汽车首席执行官艾克森上周表示，公司不打算进一步投入资金。

“目前我们不打算对标致追加投资，”艾克森在上海对记者表示。“如果我们看到某些变化，我们会进行评估。”

美国财政部目前持有通用不到14%的普通股，财政部发言人拒绝置评。

“自双方结盟以来，标致每况愈下，”巴克莱分析师Michael Tyndall和Brian Johnson在研报中谈及路透报道时称，他们认为进一步合作的可能性不大。

“进一步注资会被认为是在填无底洞，”他们称。欧宝应当“与通用在机会众多的中国等市场寻求协作，而不是在法国”。

但通用可能也很难完全放弃。其自身的欧洲复兴计划吸收了标致208和雪铁龙C4 Picasso的技术，打算用于新款的欧宝Corsa小型车和Zafira多功能休旅车。

但要大举裁员，在德国或法国似乎不大可能获准。去年法国政府指责标致裁减工厂和人员，法国总统奥朗德称之为“不可接受”。

法国政府将公务员Louis Gallois安插入标致的董事会，作为进行救助的条件。Gallois曾担任空中客车母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA的首席执行官，拒绝接受本次报道的采访。(完)

(编译 李婷仪/郑茵/李春喜 审校 王丽鑫)

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