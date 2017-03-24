独家：菲律宾允许八家停产镍矿商出口库存镍矿

路透马尼拉3月24日 - 据消息人士告诉路透，菲律宾环境及自然资源部已允许八家停产的镍矿开采商将库存镍矿出口到国外，这将暂时增加该国的镍矿供应。菲律宾是全球最大的镍矿出口国。

菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)之前牵头展开为期八个月的矿业整顿，该国超过一半矿场被责令永久关闭，目的是保护集水区。

一名熟悉情况的官员称，允许停产矿场出售库存镍矿是为了防止矿场附近水域可能出现泥沙淤积，而非政府减弱了整顿的力度。

这位官员表示，矿商手中持有的镍矿石库存可能明显超过100万吨，相当于最大买家中国一个月的消费量。该官员拒绝具名，因为他未获授权来公开谈论此事。他还补充称，整体矿石库存可能不到500万吨。

澳新银行的大宗商品分析师Daniel Hynes表示，他认为菲律宾镍矿石供应的短期增加不会大幅打压镍价格。

“显然，这一举措并没有消除围绕镍矿供应安全性和其它矿场关闭的长期问题。”Hynes说道。

0600GMT，伦敦期镍下跌1%至每吨9,935美元，在周五的基本金属当中领跌。期镍本月迄今跌去逾9%，之前在2月受洛佩斯关矿决定影响曾大涨10%。（完）