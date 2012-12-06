专访：人保集团H股IPO严冬“报春” A股发行仍待时机--董事长

* 人保集团H股IPO备受投资者热捧

* "均衡+稳健"经营战略令公司保持高成长性

* 在全面投资上已具备相应的能力

* 加快国际化发展道路

* 仍将择机进入A股市场

记者 毕晓雯

路透香港12月6日电---在中国人保集团(1339.HK)H股国际配售期间,董事长吴焰竟然不得不在半夜里起来,亲自为参与配售的国际机构处理股票分配难题.这样的场景,无疑为今年饱受打压的新股发行市场带来一股暖意.

对此吴焰周四在接受路透专访时表示,这充分说明国际投资者对人保集团H股的热衷及未来发展前景的期待,也反映出国际投资者对中国经济增长的信心.

他并称,集团要加快走国际化道路,在走出去的同时也要请进来,如引入战略股东等.此外,公司仍有继续发行A股的计划,目前在等待合适的时机.

"有人说我对中国经济未来的看法是乐天派,我说我是乐观派."他称,"目前中国经济面临的所有问题和矛盾,通过新一届领导人继续推动改革,都将变成新的发展着力点."

他并表示,中国经济的增长、社会财富的增加、人口和家庭结构的变化,都将是未来中国保险业发展的基础.而人保将凭借已建立的省、市、县及村镇网络优势,财险和寿险均衡性业务发展优势,交叉销售的战略协同优势以及投资方面的优势,令公司保持高成长性.

"希望投资者能长期持有人保集团的股票,继续分享我们未来的业绩成长."他说.

人保集团H股拟於周五在香港主板上市.周四暗盘价较招股价高出至多6.3%,意味着明天首日挂牌可望开出红盘.

以市场份额计算,人保集团的财险业务稳居国内榜首,寿险业务则居第五.2009-2011年期间,其规模保费复合年增长率为22.6%,较保监会公布的同期中国保险行业整体水平高出3.4个百分点;同期归属於母公司股东净利润的复合年增长率则高达116.3%.

按总保费计,於2011年,中国保险市场是亚洲第二大及世界第六大保险市场.

中国财政部是人保集团的控股股东.此次H股发行完毕後,公司又引入了AIG、中国人寿、中国出口信用保险、东京海上日动火灾保险公司等成为基础投资者.

**业务均衡+投资稳健**

鉴於保险公司的经营模式,如果保费收入构成单一以及投资能力的不足,在外部环境发生变化以及金融市场发生大的波动时,都将对公司经营造成负面的影响,而人保集团则以"均衡+稳健"的经营战略来应对这些影响和变化.

从数据看,截至今年6月30日,公司财产险和人身险业务规模保费分别为1,009.68亿元人民币和572.28亿元,分别占到公司规模保费总额的63.8%和36.2%.

而人保集团2006-2011年间,其财产保险公司的保费收入复合年增长率达到24.8%,人身险公司规模保费的复合年增长率达到22.1%.

除保费收入以外,投资业务也将是人保集团未来将推动的核心业务之一.

"人保集团未来将在有效管理风险的同时,优化资产负债的匹配,提升投资回报."吴焰介绍,公司这几年在投资方面已经搭建了平台,建立了队伍,并且培育了很强的投资能力.

"今年股市表现不是很好,但上半年整体的投资回报还达到了年化约4.5%."他透露.

截止今年上半年,人保集团总资产中的11%约712亿投资於证券投资基金及股票;约32.1%逾2,100亿元投资於债券市场,其中包括国债、金融债以及企业债.

从2009-2011年的三年内,人保集团分别实现投资收益率达5.4%、5.2%及3.6%;同期中国保险业的平均投资收益率则为6.41%、4.48%及3.57%.

中国保监会最近出台政策,允许中国的保险公司更加灵活地分散投资渠道,包括可以投资信用相关的金融产品、基础设施债券和房地产相关资产等,亦为保险公司提供了新的发展空间.

**走出去也要请进来**

"我这次在路演过程中有一个很深的体会,就是集团要加快走国际化道路."吴焰称,"包括人才、业务、平台等."

他还表示,资金的投资运作可以考虑先走出去,"明年肯定会在香港设立一个国际投资平台,可能会通过合作的方式."

早在2002年,人保集团就在香港收购了粤海亚洲保险公司,并将其更中为中国人民保险(香港)有限公司,但该公司的注册资本仅2亿港元,业务集中在财产保险、货物运输保险等方面.

吴焰提出,国际化并不一定意味着要走出去,还包括请进来.人保集团旗下的人保财险就引入了AIG做战略股东,人保寿险公司也分别引入日本住友生命保险公司、亚洲金融集团及泰国盘谷银行等做为股东.

**A股发行仍在等待时机**

为确保能够在今年顺利扬帆资本市场,此前公司管理层在多次讨论後,决定主动放弃A股发行只发H股.

"国务院批准人保集团A+H同时上市後,管理层也在一起讨论,预测到这个发行时可能A股市场不会太好,H股市场的资金状况比较理想,事实证明的确是这样."吴焰称.

但他表示,公司仍有继续发行A股的计划,所谓审时度势,目前在等待合适的时机.

人保集团H股招股说明书的信息也称,正计划发售A股,并拟于全球发售後尽快可行的时间进行有关发售.但尚未向任何中国认可证券交易所申请批准任何A股上市.

随着美国第三轮量化宽松政策的实施,今年10月开始,香港市场迎来新一轮国际资本的流入.香港金管局为维持联系汇率的强方保证,已连续在港元兑美元7.75的位置投放港币资金.

在这种情况下,人保集团的上市无疑恰逢其时."人保集团的股票要上市了,港股重返22,000点,A股也站稳了2,000点.有投资者说,这是人保集团给正处严冬的资本市场带来了春天."吴焰笑称.(完)

--审校 曾祥进

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