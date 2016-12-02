独家：普京、哈梅内伊与沙特王子帮助达成OPEC减产协议

路透维也纳12月1日 - 说服石油输出国组织(OPEC)内部两大对头伊朗与沙特搁置分歧，促使OPEC与俄罗斯达成15年来首份协议，俄罗斯总统普京功不可没。

OPEC及非OPEC的消息人士称，在周三OPEC开会之前，普京、沙特阿拉伯副王储萨勒曼以及伊朗最高领导人哈梅内伊和总统哈桑·鲁哈尼在关键时刻出手干预。

普京作为沙特与伊朗之间的中间人，发挥了关键作用，说明自从一年前军事干涉叙利亚内战之后，俄罗斯在中东的影响力不断增强。

这要从9月说起，当时普京与沙特王子萨勒曼出席在中国举行的20国集团(G20)会议，二人在会议间隙举行了会晤。

二人同意开展合作，帮助国际油市清除过剩供应。由于供过于求，油价自2014年以来下跌了一半以上，拖累俄罗斯与沙特政府的收入大减。本周油价大涨10%，超过了每桶53美元。

财政困难使得达成减产协议成为可能，尽管俄罗斯与沙特在叙利亚内战问题上存在巨大的政治分歧。

“普京需要这项协议。就这么定了。俄罗斯企业将必须减产，”一名听过讨论情况简报的俄罗斯能源业消息人士表示。

在9月于阿尔及利亚召开的一次会议上，OPEC原则上同意减产，这是2008年金融危机以来首次。

但各个国家需要分别做出承诺，才能在周三的维也纳会议上确定最终协议，为此仍然需要巨大的外交努力。

最近几次OPEC会议都未能取得成果，就是因为OPEC事实上的主导者沙特与第三大产油国伊朗之间存在争执。伊朗长期认为，OPEC不应该阻止其恢复受西方制裁期间损失的产出。

**边缘政策**

会议召开前夕情况并不妙。沙特王子萨勒曼屡次敦促伊朗应参与减产。两国的OPEC谈判代表在会议前夕不断发生争执。

随后，沙特政府几天前似对达成协议的热情减退，威胁称若伊朗不能参与减产，沙特自己将提高产量。

但通过普京的说服，沙特觉得只要不被认为是对伊朗做出过大让步，那么沙特可以承担较大的减产份额。如果伊朗不将协议大肆渲染成对沙特人的胜利，协议就有可能达成。

普京与伊朗总统哈桑·鲁哈尼的通话为此扫清了道路。接近伊朗最高领导人哈梅内伊的消息人士透露，鲁哈尼在与普京通话后，同石油部长尚甘尼一道向哈梅内伊请示批准。

消息人士称，“在会议中，哈梅内伊强调坚守伊朗的红线至关重要，即不屈服于政治压力，不在维也纳会议上接受减产。”

消息人士并称，“尚甘尼详细阐述了他的策略... 并得到了最高领导人的批准。大家认为政治游说很重要，特别是与普京先生的斡旋，然后是最高领导人的批准。”

周三，沙特同意承担最大的减产份额，用沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫的话说，沙特接受“大幅减产”。而伊朗则获准小幅增加产出。

几名OPEC代表说，伊朗石油部长尚甘尼在会议期间保持低调。在阿尔及利亚帮助斡旋下，尚甘尼在前一晚已经同意这份协议，他很小心，避免引人瞩目。

在本次会议结束后，通常比较好斗的尚甘尼避免发表任何可能被解读为宣告战胜沙特的言论。

“我们的立场是坚定的，”他对国家电视台表示，“鲁哈尼与普京之间的通话发挥了重要作用...这次通话之后，俄罗斯同意支持减产。”

**伊拉克最后一刻生事**

但是，最后一刻总会发生有可能断送协议的争吵，否则OPEC就不是那个OPEC了。这次是伊拉克节外生枝。

在部长级谈判进行之际，OPEC第二大产油国伊拉克坚称，由于与伊斯兰国作战带来巨大开销，无力承担减产。

但是，面对来自其他OPEC国家要求其为减产做出贡献的压力，伊拉克石油部长卢艾比当着同行的面拿起电话，请示总理阿巴迪。

“阿巴迪说：‘让协议达成吧。’然后就达成了，”一名OPEC消息人士表示。(完)