独家：雷诺汽车认为其大多数欧洲车款未来将不使用柴油引擎

路透巴黎9月6日 - 根据公司方的消息人士称，雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)预计其欧洲市场大多数车型未来将不会出现柴油引擎。在大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)排气造假丑闻爆发之后，雷诺汽车对于符合更严格排气标准所需的成本审慎评估。

在暑休之前的一场内部会议中，公司发布了这项评估。显示在大众汽车丑闻发生一年之后，欧洲主要车商不得不重新拟定未来几年的策略。

雷诺和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)在柴油技术投资甚多。大众汽车危机爆发之后，他们最初的反应是争相维护柴油车未来发展性。

在7月那场会议中，根据两位与会人士说，雷诺竞争力主管Thierry Bollore说，柴油车投资前景已经黯淡。

“他说如今我们对柴油车能否在市场存活感到存疑。但今年刚开始时，他连这类的怀疑都没有说过，”其中一位消息人士说。

“更严格的标准与测试方法，将令技术成本上升至迫使柴油引擎退出市场的程度，”该名消息人士总结Bollore的谈话表示。

雷诺汽车一名发言人拒绝表示意见。

与汽油引擎相比，价格较高昂但能效较佳的柴油引擎，在雷诺Twingo这类最小型的A级车('A'-segment)上已不复见，而且远在大众汽车“柴油门”丑闻爆发之前就是如此，因为柴油引擎的额外造价已超过所能节省的燃料成本。

消息人士称，雷诺目前预估至2020年之前，更趋严格的欧洲6号排放规定，将促使柴油引擎退出B级车('B'-segment)及部分C级车款，前者包括雷诺自家的Clio次紧凑型车，后者则包括Megane掀背车。

这三种尺寸的车型占雷诺集团去年160万辆总出货量的多数，其中超过60%为柴油车。

“大家都在缩减柴油车的产量，因为2017-18年之后，柴油车的造价将越来越昂贵，”顾问机构IHS Automotive动力传动分析师IHS Automotive Pavan Potluri表示。(完)