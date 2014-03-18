独家：俄罗斯央行称未考虑实施资本管制以遏制资金外流

特朗普政府未给中国等主要贸易伙伴贴上汇率操纵者标签
路透华盛顿4月14日 - 美国特朗普政府周五公布了倍受外界关注的汇率报告，未将任何主要贸易伙伴列为货币操纵者，放弃了当初要给中国贴上这一标签的竞选承诺。
路透莫斯科3月18日 -俄罗斯央行周二表示，该国不会实施资本管控，这一表态缓解了外界的担忧。自乌克兰克里米亚地区被俄罗斯攫取后，资本加速流出俄罗斯，外界原本担心该国可能实施资本管制以遏制这一趋势。
俄罗斯总统普京坚持俄罗斯有权干预乌克兰，并将克里米亚变为俄罗斯的一部分。这料将导致第一季资本净流出规模达到500-700亿美元，而去年全年的流出额为630亿美元。
不过俄罗斯央行称，当前的货币政策足以实现金融稳定，暂时不考虑实施资本管控。
“俄罗斯央行目前没有考虑出台措施限制资本流动，”该央行在电邮声明中对路透表示。
“央行针对汇率政策框架采取的行动帮助遏制了汇率过度波动，进而防止了金融稳定风险的出现。”
俄罗斯副财长Alexei Moiseev周二也对路透表示，“如果这一想法(资本管制)附诸讨论，财政部将表示反对。”(完)
(编译 徐文焰；审校 李春喜)
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