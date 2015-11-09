独家：调查人员“90%确定”俄客机坠毁是炸弹导致--消息人士

俄罗斯客机空难调查组一位要求匿名的成员周日对路透称，调查人员“90%确定”驾驶舱记录仪最后一秒记录的声响是炸弹引发的爆炸声。该空难调查组负责人Ayman al-Muqaddam周六称，飞机似乎是在空中解体，当时飞机以自动驾驶状态飞行。他还称，现阶段不能断定飞机坠毁的原因。路透