独家：南非全国矿工工会寻求黄金和煤炭生产企业加薪15-60%

美元和美债收益率下行 受特朗普言论及朝鲜局势影响
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
路透约翰内斯堡5月19日 - 南非全国矿工工会(NUM)周日表示，在即将到来的薪资谈判中，将寻求该国黄金和煤炭生产企业加薪最高60%。此次谈判料将非常艰难。
NUM在提交给南非矿业协会(Chamber of Mines)的一份文件中称，正寻求地面作业工人每月最低工资为7,000兰特(750美元)，地下作业工人为8,000兰特。路透看到了此份文件的副本。
南非矿业协会的行业关系顾问Elize Strydom表示，目前地面作业工人的最低工资为4,700兰特，地下作业工人为5,000兰特，因此工会要求的地下作业工人最低工资的涨幅为60%。
NUM还称希望“所有其他工资种类”上调15%，这可能是针对那些更有经验和更加熟练的工人。(完)
(编译 侯向明; 审校 张涛)
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