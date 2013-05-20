独家：南非全国矿工工会寻求黄金和煤炭生产企业加薪15-60%

路透约翰内斯堡5月19日 - 南非全国矿工工会(NUM)周日表示，在即将到来的薪资谈判中，将寻求该国黄金和煤炭生产企业加薪最高60%。此次谈判料将非常艰难。

NUM在提交给南非矿业协会(Chamber of Mines)的一份文件中称，正寻求地面作业工人每月最低工资为7,000兰特(750美元)，地下作业工人为8,000兰特。路透看到了此份文件的副本。

南非矿业协会的行业关系顾问Elize Strydom表示，目前地面作业工人的最低工资为4,700兰特，地下作业工人为5,000兰特，因此工会要求的地下作业工人最低工资的涨幅为60%。

NUM还称希望“所有其他工资种类”上调15%，这可能是针对那些更有经验和更加熟练的工人。(完)

(编译 侯向明; 审校 张涛)

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