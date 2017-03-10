独家：沙特警告称OPEC不会延长减产以抵销页岩油增产--消息

路透休斯敦3月9日 - 两位行业消息人士周四对路透说，沙特高级能源官员本周与美国顶级独立油企召开闭门会议表示，后者不应想当然地认为石油输出国组织(OPEC)会延长减产计划以抵销美国页岩油产量的上升。

以沙特和非OPEC国家俄罗斯为首的产油国，通过两年价格战把许多美国页岩油生产商逼至墙角，目前双方的停火状态并不轻松。全球石油过剩令油价跌至12年低点，2016年底沙特和俄罗斯牵头达成减产协议，希望结束这种过剩状态。

减产带来油价的上涨，却让美国页岩油生产商趁机大举增产，本周他们制定了雄心勃勃的全国性增产计划。

周二在休斯敦的一次行业会议上，沙特能源部长法力赫表示，美国页岩油厂商不会享受到免费的顺风车。

在周二晚上与Anadarko (APC.N)、康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)、西方石油(Occidental Petroleum) (OXY.N)、Pioneer Natural Resources (PXD.N)、Newfield Exploration (NFX.N)以及EOG Resources (EOG.N)的会议中，法力赫的高级顾问作出了进一步表态。

“其中一名顾问称，OPEC将不会为了美国页岩油产量增加而承受打击，”一名与会的美国企业高管告诉路透。“他称我们和其他页岩油生产商不应该自行假定OPEC会延长减产。”

这两名消息人士均称，沙特召开此会是为了就市场情况交换意见，并对页岩油产量前景进行评估。

由于事关敏感，两名消息人士均要求匿名。

康菲石油国际发言人未就此次会议置评。其他五家与会的美国油企未就置评请求作出回应。

沙特能源部门官员亦未置评。(完)