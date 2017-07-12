独家：消息人士称沙特将把8月原油出口削减60万桶/日 至今年最低

路透迪拜7月12日 - 一名沙特石油产业消息人士称，沙特将把8月日均原油出口削减逾60万桶，以满足夏季国内原油消费的增长，并同时遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺。

“市场对我们的原油有很强劲的需求，但我们将遵守减产承诺，”这位了解沙特石油政策的消息人士周三表示。

“为了符合OPEC的份额要求并满足国内的夏季需求，沙特已经将8月的出口大幅削减逾60万桶/日，”该消息人士表示。

上述消息人士称，8月份原油日出口量或降至今年最低水准约660万桶。

8月份对亚洲的原油日出口量或减少约20万桶至350万桶，对欧洲的原油日出口量或减少约7万桶至52万桶。

8月份对全球主要石油公司的日配额减少约20万桶至78万桶。

上述消息人士称，8月份沙特对美国的日出口量将低于80万桶。

沙特向OPEC表示，其6月份的石油日产量增至1,007万桶，略高于OPEC目标，主要因夏季国内发电用原油需求增加。

消息人士还称，5月末港口关闭使得部分船货被推到6月，可能导致了6月出口增长。这一消息人士表示，7月石油产量将低于6月，但未提供详情。

“沙特渴望看到油市改善且市场加速恢复平衡，并期望其他产油国也这么做，”这位沙特的消息人士表示，并补充称，有迹象显示市场基本面改善。

“虽然除了利比亚和尼日利亚等减产豁免国以外，供应没有增长，但需求正在回升，近几周我们开始看到石油总库存出现下降。”

“沙特将继续同其他产油国密切合作，确保继续减产以监督和稳定油市。”消息人士说道。

包括沙特和俄罗斯在内的来自OPEC和非OPEC国家部长级委员会将在7月24日召开会议，讨论减产协议的遵守并重新审视尼日利亚和利比亚增产情况。尼日利亚和利比亚为两个减产豁免国。

沙特消息人士表示，各国部长将在会中讨论几个构想；近期尼日利亚和利比亚产量的增加并不大，应不致于扰乱市场。

他对OPEC可能会就平衡市场采取的进一步措施不予置评。(完)