独家：沙特输美原油激增暗藏玄机

记者 Matthew Robinson/Jonathan Saul 编译 张明钧/戴素萍/梁睿雪

路透纽约/伦敦3月16日电---沙特今年对美国原油销售意外跳升,且正准备继续下去,这让外界更加好奇这个全球最大原油出口国对於伊朗遭受制裁及油价高涨的反应.

根据美国政府的初步数据,沙特输美原油悄悄地增加25%至2008年中以来的新高,这麽可观的增幅显然至少有部分是和其在德州的Motiva炼厂合资事业重大扩建工程即将完工有关.

但部分人士表示,从增加的规模以及美国墨西哥湾的库存数据仍旧不振等数据来看,透露出当中也有政治的意涵,不免让人想起2008年沙特增产以将油价从每桶接近150美元的纪录高点掼压下来.

这次增加输美的情形看来料将持续.沙特国营油轮公司Vela自3月起已经预订至少九艘巨型油轮从中东波斯湾驶向墨西哥湾,多位分析师称,这是多年来最大规模运油;巨型油轮具有每艘载运200万桶原油的能力.

2008年之後沙特产出减少让美国市场首当其中,但这波输美原油增加出人意外的原因有二.

其一,许多分析师原先认为沙特近几个月产出温和增加是为了因应快速增长的亚洲市场,特别是有鉴於亚洲炼厂面临减少伊朗原油进口的压力.

其二,美国原油进口在过去一年来下滑,降至1999年以来最低,主要因页岩石油开采戏剧性地大增,且汽油价格上涨让消费者努力缩减需求.

随着伊朗供应问题相关担忧带动指标布兰特原油升至每桶逾120美元,创下2008年以来的高位,再加上美国进入大选年,白宫方面一直努力推出多项压低汽油价格的措施.

华盛顿一直敦促盟友沙特在美国及欧盟进行制裁时填补潜在的原油供给短缺,同时考虑释出战备储油.沙特则在本周提出多项措施,以安抚不安的市场.

"除了Motiva扩产之外,自伊朗问题开始造成油价上涨以来,沙特有了重大的转变."休士顿Rice University Baker Institute能源政策专家Amy Jaffe表示.

"沙特和美国正试图告诉伊朗其没有太多弹性空间,伊朗不应该指望全世界需要该国生产的所有石油."

沙特2月产出较去年10月每日增加45万桶,为去年8月以来最高.

沙特对美国的销售图表,请点选(r.reuters.com/bym27s)

沙特油价图表,请点选(link.reuters.com/num27s)

**意外上扬**

这次的增加似乎部分是和沙特日产28.5万桶的Motiva Port Arthur炼厂扩能项目有关.这家总部位於德州的炼油厂为皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS旗下美国子公司Shell Oil与沙持的合资企业.

所有的扩能项目料在今年第二季末投入生产,今年底扩充的炼厂最大产能为每日66万桶.该扩能项目始於2007年,预算为50亿美元,完成後该炼厂将成为美国最大的炼厂.

"我认为这当中有一些季节性因素,美国的炼厂在第一季建立库存,且美国炼厂位於墨西哥湾沿岸地区的工厂完成维修,"瑞士信贷能源研究主管Jan Stuart表示.

"除此之外,今年又有Motiva扩能,这将会买进大量的原油,"他表示.其并称,建立20天的库存也可能是沙特出口增加的原因之一.

根据路透计算,这将相当於建立750万桶的库存,意味着今年前10周需要建立的库存为每日10万桶.

**库存增加**

然墨西哥湾沿岸地区的原油库存成长幅度,并不像往年炼厂在第一季所增加的库存那麽多.

根据能源资料协会(EIA)的数据,墨西哥湾沿岸地区10周来库存仅增加1,030万桶,大约是每日14万桶,过去五年的同期均值则是1,420万桶.一周库存数据是初值,1月份的数据则尚未发布.

虽然沙特石油产量增加早在计划之中,但一大部分增幅显然流向美国炼厂,这件事仍会令很多人意外.美国对於外国原油整体需求今年下滑,因国内和加拿大产量大增,令进口需求减少.

重要的Seaway管道输油方向逆转--7月时将从俄克拉荷马输往德州--料将从中西部地区运送更多低价原油至墨西哥湾炼油中枢,进一步打压进口需求.

"原本大家都在预期美国透过沙特国营油轮公司Vela的进口量将减少,因此在我们准备迎接Seaway油管转向之际,这是一次突然转变,"一名航运业消息人士表示."这令人发出疑问,他们为什麽需要增加进口?"

投行Dahlman Rose执董Omar Nokta周五在一份报告中表示,这是"数年来"Vela第一次在如此短的时间内预定那麽多油轮.

**1月起开始增加**

美国能源资料协会(EIA)的一周初值数据显示,数月前供应就已开始增加,而且超过中国等其它石油消费国的增幅.

美国2012年前10周从沙特进口原油数量便达到每天150万桶,较2011年第四季高出30万桶,并且是自2003年第二季以来最大增幅.沙特1月对中国的石油出口仅较上年同期增加了14%.

今年头10周,美国石油总日进口量仅比第四季增加16.5万桶.目前尚无法取得EIA对数据的解释回应.

这种变化也有可能纯粹只是沙特恢复对美国客户供给的结果;四年前油价大跌後,沙特对美国客户的出口降幅较深.

"一直到2008年,输往亚洲的石油增幅绝对要大许多,亚洲是需求增长重点地区.而之後的供给降幅并未符合比例,"一名沙特石油主要客户公司的高层表示."现在就出现某种程度的重新平衡."

预订前往美国墨西哥湾地区的油轮增加,也使油轮舱位吃紧,波罗的海贸易海运交易所数据显示,指标航线波斯湾到日本的VLCC巨型油轮平均运费升至每天33,205美元的逾一年高位.

数据显示,沙特原油定价也对美国买家优惠.路透数据显示,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)制定的美国买家官方售价(OSP),已经跌到相对欧亚炼油商深度折价.

优惠价格或许也鼓励美国买进更多原油,但行业消息人士表示,那些拥有全球性炼油体系的沙特石油大客户,在不同地区之间调度供给的弹性已经不如以往.

花旗集团(Citigroup)大宗商品研究全球主管Edward Morse表示,虽然美国进口沙特原油数量增加,有可能是因为Motiva炼厂缘故,但这也可能是为了增加全球库存.

"我认为如果你从长期来看,沙特现在正增加对全球的石油出口,不仅是对美国,"Morse表示.

"沙特正向市场供应原油,以鼓励增加库存,并向客户显示他们能够充分满足需求."

--译文审校 王丽鑫/程琳/蔡美珍

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