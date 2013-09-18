独家：双汇国际收购史密斯菲尔德有望获过半数股东支持--消息

路透9月17日 - 根据三位熟悉内情的消息人士说，中国双汇国际拟以47亿美元收购史密斯菲尔德（Smithfield Foods）SFD.N的计划，已经接近取得股东同意的门槛，史密斯菲尔德股东将在下周对此项并购进行表决。

此项表决不但是重要里程碑，对于极力反对本项并购的股东Starboard Value LP也将备感压力。Starboard酝酿对史密斯菲尔德提出其他计划。

本项交易需要在9月24日的特别会议中，取得略高于50%的史密斯菲尔德股东同意。

消息人士说，从已经得知的支持度来看，双汇国际可望稳步跨越该门槛，该公司仍有信心可在9月26日敲定这项交易。由于事属机密，消息人士不愿具名。

持有双汇国际5.7%股权的对冲基金Starboard抨击这项并购，并酝酿提出其他选项。两位消息人士说，该基金预计本周会有所宣布，但尚不清楚是否会包括提议反收购。

银行界人士怀疑Starboard是否有能力组成一组新买家来竞购，而且依目前的结果显示，时间上可能会来不及。然而，股东表决仍可能有变化。

史密斯菲尔德和双汇都不愿对此置评，Starboard则尚未对此做出回应。(完)

(编译 李婷仪 审校 王冠中)

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