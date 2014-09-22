独家：西门子就收购油田设备商Dresser-Rand接近达成协议--消息

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透纽约/伦敦9月21日 - 知情消息人士周日表示，德国工业集团西门子(SIEGn.DE)接近达成协议，以全现金的形式收购美国油田设备制造商Dresser-Rand GroupDRC.N。
消息人士称，最早周一达成协议。Dresser-Rand的市值超过60亿美元。
消息人士称，西门子支付的价格料为每股85美元左右。Dresser-Rand上周五收盘报79.91美元，并购传闻在过去几天已经提振了其股价。
消息人士提醒，两家公司仍在进行磋商，谈判仍有可能破裂。消息人士要求匿名，因为事件并未公开。
西门子的代表拒绝置评，尚不能立即联系到Dresser-Rand的代表。
消息人士称，西门子的现金收购报价已经胜过瑞士泵业设备制造商苏尔寿(Sulzer)(SUN.S)的竞争报价。苏尔寿提议通过全部股票方式与Dresser-Rand合并。
西门子通过收购Dresser-Rand，可以将后者的压缩机和涡轮用于油气行业。目前的北美钻探热潮提振了对能源服务和设备的需求。
西门子执行长Joe Kaeser在7月底表示，该公司目前计划聚焦于重组而非收购，但是对于合适的收购目标也具备财务能力。
西门子在5月曾同意以7.85亿英镑(12.8亿美元)收购罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc)(RR.L)的燃气涡轮机和压缩机业务。(完)
(编译 王兴亚/朱晓军；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)