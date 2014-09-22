独家：西门子就收购油田设备商Dresser-Rand接近达成协议--消息

路透纽约/伦敦9月21日 - 知情消息人士周日表示，德国工业集团西门子(SIEGn.DE)接近达成协议，以全现金的形式收购美国油田设备制造商Dresser-Rand GroupDRC.N。

消息人士称，最早周一达成协议。Dresser-Rand的市值超过60亿美元。

消息人士称，西门子支付的价格料为每股85美元左右。Dresser-Rand上周五收盘报79.91美元，并购传闻在过去几天已经提振了其股价。

消息人士提醒，两家公司仍在进行磋商，谈判仍有可能破裂。消息人士要求匿名，因为事件并未公开。

西门子的代表拒绝置评，尚不能立即联系到Dresser-Rand的代表。

消息人士称，西门子的现金收购报价已经胜过瑞士泵业设备制造商苏尔寿(Sulzer)(SUN.S)的竞争报价。苏尔寿提议通过全部股票方式与Dresser-Rand合并。

西门子通过收购Dresser-Rand，可以将后者的压缩机和涡轮用于油气行业。目前的北美钻探热潮提振了对能源服务和设备的需求。

西门子执行长Joe Kaeser在7月底表示，该公司目前计划聚焦于重组而非收购，但是对于合适的收购目标也具备财务能力。

西门子在5月曾同意以7.85亿英镑(12.8亿美元)收购罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce Plc)(RR.L)的燃气涡轮机和压缩机业务。(完)

(编译 王兴亚/朱晓军；审校 孙茉莉)

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