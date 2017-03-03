独家：西门子和歌美飒风电业务合并交易料获欧盟批准--消息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透布鲁塞尔3月2日 - 据两位熟悉情况的消息人士周四称，德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)和西班牙歌美飒(Gamesa)(GAM.MC)创建全球最大风力涡轮机生产商的交易，料将获得欧盟反垄断机构的无条件批准。
两家公司在去年6月宣布了风电业务合并交易，这是近来风力能源行业进行的一系列整合之一，风电企业希望借助整合控制成本并保持竞争力。
合并后的公司市值约为100亿欧元(105亿美元)，将集合西门子在海上风电的优势以及歌美飒在印度、墨西哥和巴西等迅速增长市场的强大地位。
其中一位消息人士说，市场原本猜测，欧盟执委会或许会要求两家企业做出一些让步，但西门子和歌美飒成功说服欧盟执委会，该交易不会损害市场竞争。
欧盟执委会料将在3月13日宣布决定。
欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso和歌美飒都未予置评。西门子表示，不对市场传闻和猜测置评。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”