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国际财经 | 2017年 3月 3日 星期五 11:08 BJT

独家：西门子和歌美飒风电业务合并交易料获欧盟批准--消息

路透布鲁塞尔3月2日 - 据两位熟悉情况的消息人士周四称，德国西门子(Siemens)(SIEGn.DE)和西班牙歌美飒(Gamesa)(GAM.MC)创建全球最大风力涡轮机生产商的交易，料将获得欧盟反垄断机构的无条件批准。

两家公司在去年6月宣布了风电业务合并交易，这是近来风力能源行业进行的一系列整合之一，风电企业希望借助整合控制成本并保持竞争力。

合并后的公司市值约为100亿欧元(105亿美元)，将集合西门子在海上风电的优势以及歌美飒在印度、墨西哥和巴西等迅速增长市场的强大地位。

其中一位消息人士说，市场原本猜测，欧盟执委会或许会要求两家企业做出一些让步，但西门子和歌美飒成功说服欧盟执委会，该交易不会损害市场竞争。

欧盟执委会料将在3月13日宣布决定。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso和歌美飒都未予置评。西门子表示，不对市场传闻和猜测置评。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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