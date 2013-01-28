独家：新加坡银行业调查发现交易商串通操纵离岸外汇市场--消息

路透新加坡1月28日 - 据知情人士,新加坡银行业内部检查已发现有证据表明,交易商串通操纵离岸外汇市场利率.

该发现使全球贷款利率丑闻扩展至新的市场.伦敦银行间拆放款利率(Libor)操控丑闻令银行业受到更加严格的监管,并促使监管者及金融机构重新考虑应该如何设定某些主要利率和汇率.

调查发现有证据显示,数家银行的交易商通过电子信息相互交流他们将为当地银行业协会的无本金交割远期外汇(NDF)定盘提交的报价水平,目的是使自己的交易账目受益.

"交易商对交易商说:'今天我需要你帮忙,我想让定盘偏低,'"银行消息人士称.由于这次调查的保密性,该消息人士要求匿名.

NDF是衍生工具,能够在外汇管制令外资难以直接参与现货市场时,让企业和投资者对新兴市场货币进行对冲或投机.

合约以美元结算,因此不存在标的货币交换,但它们能够影响现汇汇率.

随着美国和英国监管机构打击Libor操纵行为,新加坡金融管理局去年下令协助设定当地银行间贷款利率和NDF报价的银行调查定盘程序.Libor是为价值约600万亿(兆)美元证券设定利率的指标利率.

亚洲无本金交割远期外汇(NDF)市场中最大的几家银行包括瑞银、摩根大通(JPM.N)、星展集团控股(DBSM.SI)和汇丰控股(HSBA.L).

这位消息人士并未明确评论个别银行或交易员可能的不当行为,路透并未有关于此类不当作法的独立证据.

瑞银、摩根大通、星展及汇丰均不愿置评.路透也联系了其他14家参与制定NDF价格的银行.其中12家表示不愿置评,另外两家则未回覆.

**自律行动**

由新加坡银行公会(Association of Banks in Singapore,ABS)所组织的NDF汇率制定过程中,银行在每个工作日的0300GMT提交其对印尼卢比、马币(林吉特)和越南盾的现汇报价.

然后去掉其中的最高和最低报价之后,取其平均值来计算即将到期的NDF合约结算价.

虽然扣除最高与最低报价旨在确保个别银行无法扭曲汇率,但让人担心的是,若有多家银行的交易员串通起来,那么就可能影响结果.

印尼卢比的报价小组有18家银行,马币则有15家、越南盾有12家.

在Libor丑闻爆出时,新加坡金管局去年7月通知国内银行自查银行间拆借利率的制订方式.

消息人士称,银行高层检查文件与沟通记录时,偶然发现了NDF市场活动存在可疑问题的证据,因此到9月份自查范围扩大到这些市场.

在新加坡,银行间拆借和某些NDF的基准利率都是由新加坡银行公会(ABS)所组织的银行小组设定的.汤森路透代表ABS计算并发布印尼卢比、马币(林吉特)和越南盾NDF市场的现汇参考价,以及其它银行间拆借利率和汇率.汤森路透发言人称:"汤森路透支持任何旨在创建更可靠的市场基准利率的措施,同时我们完全配合监管机构,当局和基准利率发起方的调查."

当路透记者询问新加坡金管局调查结果时,金管局没有提供进一步评论.

消息人士称,多数银行都已经在去年年底向当局提交自查结果,但没有表示是否制定了对试图操纵利率的银行或交易员进行惩戒的计划.

金管局去年表示,正与ABS审查NDF汇率和国内基准拆借利率的制订方式.ABS拒绝就本报导置评.

**市场缩量**

NDF市场交易量虽然远小于Libor相关的衍生品,但仍足以影响标的新兴市场货币的即期汇率.

交易员说,甚至NDF定盘仅有小幅波动,但如果有大批合约到期,那么对银行的交易帐面也可能产生重大影响.

消息人士说,许多参与其中的交易员都很资浅,似乎不认为自己的作法是错误的.

驻在新加坡的40-50位NDF交易员中,大约有一半在新加坡调查期间被放假或者离职,包括那些在调查期间被暂时停职的交易员.目前尚不清楚调查完成之后有多少人复职.

"有许多银行动弹不得,交易员不是被停职就是离开,所以市场交易量大约只有正常量的一半."消息人士说.

根据汤森路透数据,印尼卢比及马币的NDF资金流动自从2012年第四季以来就颇清淡,但马币NDF成交量在今年初开始增加.(完)

(编译 王翔琼/李婷仪/程琳; 审校 张涛)

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