独家：中国银行业收紧铜贸信贷 小型进口商备受压力

* 热钱管制规定收紧，促使银行停止开立信用证

* 部分银行只开立三个月期信用证

* 未来几个月可能有一些合约出货遭取消

路透上海/香港5月16日 - 行业消息人士指出，由于中国展开打击热钱，一些中国银行业者已经停止为较小型的进口铜贸易商提供融资，规模高达数10亿美元的铜贸易融资面临压力。

进口商遭遇资金压力，可能会导致国际市场铜供应增加，不利原已疲软的国际铜价，但这可能有利于中国国内铜价。

中国今年第一季精炼铜进口达54.2亿美元，贸易商估计，其中约一半是融资铜。

消息人士表示，上海、浙江、河北及广东的多家银行，已经停止对铜贸易商开立信用证。

两名贸易商表示，中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)及兴业银行(601166.SS)都是已经收紧铜贸易贷款的银行。

迹象显示，热钱流入协助中国人民币最近几周频创新高，中国当局上周祭出管理新规，打击虚增贸易。新规将于6月1日生效，要求加强银行结售汇综合头寸管理。

资金流与货物流严重不匹配的进出口企业，将难以取得美元信用证。

消息人士表示，一些银行已要求客户，如果尚未预定即期出货，短期内不要开立信用证，另外一些银行则只愿意开立三个月的信用证。信用证通常期为一年。

“因为传闻政府准备提出措施打击外币借贷, 一些银行从4月底就停止提供美元贷款,”上海一贸易商称。

虽多次试图联系中国建设银行及兴业银行，但未能取得评论。

**追逐更高回报**

2011年末以来，中国许多渴望获得信贷的企业转向进口铜，因为贸易融资利率要远低于银行贷款利息，而且私企很难获得银行贷款。

一些投资者利用进口铜获得的贷款来押注人民币升值，或者从房地产等其他领域获取更大回报。

把铜用于融资目的企业一般会先进口，并在商品还在保税仓库时会进行仓单交易，或将它作为去外资银行进行融资的抵押品。仓单是仓库收到存货后给货主出具的收据。

企业之间反复出售仓单意味着，资本流动将远远超过实货价值--这又转而放大了中国贸易额。

中国今年第一季资本和金融项目顺差扩大至1,020亿美元，远超去年第四季的200亿美元，说明资本大举流入。

人民币升值也使得贸易融资更加有利可图，因为所需还贷的人民币金额下降。人民币今年已升值1.32%。

铜融资十分活跃，因而在最近的限制举措受到影响也最大，同时其他一些被投资者用作融资抵押的商品也受到影响，比如橡胶。

**取消订单**

信贷紧缩已经迫使部分公司取消进口计划。

“我们的部分客户由于无法获得一年期的信用证，已经取消了现货铜的进口，”一家国际贸易公司的交易员表示。信用证期限缩短增加了买家的融资成本。

“我们不排除未来数月可能出现一些合约出货违约，”一国际贸易公司的交易员表示。

无法估计今年有多少合约出货可能受到影响。交易员估计每月精炼铜的合约出货约为18-22万吨。

部分银行已自去年末以来经缩减了铜进口融资贷款规模，因为上海保税仓库的铜库存激增，1月时达到100万吨的纪录高位，导致偿贷风险上升。

贸易消息人士称，广东的银行要求铜进口商提供一个买家，作为获得信用证的条件。

有人怀疑这个新措施是否能达到预期效果。

“短期内这会对进口需求产生一些影响，但监管机构很难制定制度明确界定哪些是合法的铜贸易，”一位不愿透露姓名的基本金属分析师表示。

“监管机构自去年末已经加强对贸易融资的监管，但市场总会迅速应变，并找出一些监管漏洞。”(完)

(编译 蔡美珍/李爽/李春喜; 审校 隋芬/杜明霞)

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