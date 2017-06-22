独家：韩国总统呼吁中国做出更多努力抑制朝鲜核计划（更新版）

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
（新增更多引语和细节）
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。
文在寅在下周访美、与美国总统特朗普举行峰会之前接受了路透专访。他表示，如果朝鲜测试洲际弹道导弹或进行第六次核试验，则应对其实施“强硬”制裁。
他并称，朝鲜将在“不远的将来”获得部署能打到美国本土的核弹头弹道导弹的技术。
“我认为中国正在做出努力阻止朝鲜进一步挑衅，但目前还没有明显的效果，”文在寅在青瓦台对路透表示。
“中国是朝鲜唯一的盟友，对朝鲜提供的经济援助也最多，”文在寅说。“如果没有中国的支持，制裁根本不会有效。”
他的表态呼应了美国总统特朗普的说法。特朗普本周稍早在推特发文称，中国向朝鲜方面施加影响的努力已经失败。
文在寅于5月当选韩国总统，他承诺对朝鲜采取更加温和的方式，除了施压和制裁之外，还与其开展对话，以阻止朝鲜发展核武器和弹道导弹。
**G20会议之行**
韩国和美国已经同意部署萨德反导系统，以应对来自朝鲜的导弹威胁。
不过此举激怒了中国。后者称萨德的雷达探测范围能覆盖部分中国领土，并且威胁该地区的安全态势。中国通过抵制以及禁止令，比如不再批准旅游团赴韩旅游、关闭乐天集团旗下在华的多数乐天玛特超市等，来对韩国企业施压。
文在寅称，他希望能够在下个月的G20汉堡峰会上与中国国家主席习近平会面，并敦促中国采取措施，缓和对韩企的压力。
“如果有机会会见习主席，我将向他提出取消所有的这些(抵制)措施，”文在寅说，“这是我们无法回避的议题。”
文在寅表示，希望在汉堡能与尽可能多的世界各地的领导人会面，包括中国国家主席习近平、日本首相安倍晋三、俄罗斯总统普京等。他希望朝鲜核计划成为议程上的首要议题。
文在寅称，日本是各方解决朝鲜危机努力的一个重要伙伴，但日本不愿完全承认以前的战争罪行、及其日益增加的军费支出正在引起关切。
“如果日本展示正视以往历史的坚定决心，释出此类事情绝对不会重演的讯号...那么我相信，这会对进一步发展同韩国以及与许多其他亚洲国家的关系大有帮助，”他说。
文在寅曾表示，许多韩国民众不接受韩国前总统与安倍晋三2015年达成的解决韩国“慰安妇”问题的协议。
文在寅称，对下周与特朗普举行的峰会有着“较高预期”，并称两位领导人将朝鲜问题所置的优先位置，提高了解决朝鲜核问题的可能性。
“我很高兴特朗普总统将解决朝鲜核问题置于他外交事务的优先位置。”
图表1：萨德反导系统 tmsnrt.rs/2mE6Vlr
图表2：朝鲜核计划相关信息 tmsnrt.rs/2lE5yjF (完)
(编译 艾茂林/王洋/侯雪萍/于春红; 审校 屈桂娟/高琦/刘秀红)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
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