独家：三星道达尔敲定购买伊朗石油合约--消息

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透新加坡/首尔1月25日 - 知情人士周五指出,在中断一年后,韩国三星道达尔石化(STC)已恢复一项采购伊朗石油的合约,因塑化利润微薄,令三星道达尔难以抗拒廉价的伊朗石油.
这是买家重回市场采购伊朗石油的罕见例子,无惧欧美强国制裁伊朗措施的阻挠.
去年伊朗石油出口遭遇严重阻碍,包括对日本及韩国两大采购国的出口中断,但之后进口商已经找出方法,在不违反制裁措施的情况下,继续进口伊朗石油.
根据路透计算,这项合约可能为三星道达尔省下多达670万美元成本.
"看看三星道达尔的财务状况,就可以很容易理解这笔生意,"一名直接知情的政府消息人士指出.
三星道达尔是韩国三星集团与法国道达尔(TOTF.PA)的合资企业.
三星道达尔及三星集团的发言人拒绝置评,道达尔发言人表示,道达尔遵守所有适用于公司的法律.
"三星道达尔是一家韩国公司,受韩国法律约束,"他并称韩国去年6月获得美国给予豁免权,能够持续购买伊朗石油.
"韩国企业购买石油产品,都受到这个豁免权保护,"这名发言人称.
法国外交部发言人Philippe Lalliot表示,将仔细研究法律层面,以了解是否符合制裁措施.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张涛)
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